Чехия отказала в выдаче виз членам тренерского штаба волейбольного «Динамо». Команде засчитают техническое поражение

Чешское посольство в Москве отказало в выдаче виз пяти сотрудникам тренерского штаба московского волейбольного «Динамо» с формулировкой «нет подтвержденных оснований для въезда в Чехию». Визы были выданы только 12 членам женской команды из 17, сообщает сайт клуба.

Таким образом, решение чешского посольства вынуждало команду лететь на матч Лиги чемпионов с «Дуклой» в Чехию неполным составом — без старшего тренера, тренера-статистика, тренера-разминальщика, массажиста, врача.

Клуб сообщил Европейской конфедерации волейбола, что не может вылететь на игру во вторник неполным составом из-за решения чешского посольства, и попросил содействия в выдаче виз или в переносе этого матча в другую страну или на более поздний срок в Чехии.

В ответ на просьбы оказать содействие нашему клубу в ЕКВ ответили, что матч с «Дуклой» перенесен не будет. «Динамо» будет засчитано техническое поражение за неявку на игру 2 февраля.