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Сегодня, 21:46

Чехия отказала в выдаче виз членам тренерского штаба волейбольного «Динамо». Команде засчитают техническое поражение

ЕКВ отказала волейбольному «Динамо» в переносе матча с «Дуклой»
Иван Шитик
Корреспондент
Наталия Гончарова.
Фото ВК «Динамо» Москва

Чешское посольство в Москве отказало в выдаче виз пяти сотрудникам тренерского штаба московского волейбольного «Динамо» с формулировкой «нет подтвержденных оснований для въезда в Чехию». Визы были выданы только 12 членам женской команды из 17, сообщает сайт клуба.

Таким образом, решение чешского посольства вынуждало команду лететь на матч Лиги чемпионов с «Дуклой» в Чехию неполным составом — без старшего тренера, тренера-статистика, тренера-разминальщика, массажиста, врача.

Клуб сообщил Европейской конфедерации волейбола, что не может вылететь на игру во вторник неполным составом из-за решения чешского посольства, и попросил содействия в выдаче виз или в переносе этого матча в другую страну или на более поздний срок в Чехии.

В ответ на просьбы оказать содействие нашему клубу в ЕКВ ответили, что матч с «Дуклой» перенесен не будет. «Динамо» будет засчитано техническое поражение за неявку на игру 2 февраля.

Источник: https://vldinamo.ru/news/ekv_otkazala_dinamo_v_perenose/
ЖВК Динамо (Москва)
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