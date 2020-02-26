Олимпийский отборочный турнир по триатлону перенесен из Китая из-за коронавируса

Квалификационный турнир в смешанной эстафете по триатлону к Олимпийским играм в Токио перенесен из-за коронавируса, информирует пресс-служба Международного союза триатлона (ITU).

Соревнования должны были пройти 9 мая в китайском Чэнду. В итоге принято решение о переносе турнира, на котором будут разыграны последние две мужские и женские олимпийские лицензии, на 1 мая в испанскую Валенсию.

В Китае уже зафиксировали 2715 летальных исходов из-за коронавируса, выздоровели более 29,7 тысяч человек. Количество заразившихся превысило 78 тысяч.