Поразительная растяжка и умопомрачительный шпагат: как выглядит Солдатова после родов

24-летняя гимнастка вернулась в форму спустя два месяца после рождения ребенка.

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике родила сына в марте этого года. «21.03.23 Николай Дмитриевич! Наш сыночек. Наша радость и любовь. Мы тебя очень ждали, и вот вчера ты выбрал свой день», — поделилась спортсменка в своих соцсетях.

Имя отца ребенка она не афишировала, сказав в откровенном интервью Иде Галич только то, что ее избранник хороший человек и что он старше нее на десять лет. Девушка редко делится подробностями личной жизни, но немного показала своего возлюбленного, когда сообщила о скором пополнении в семье.

Благодаря спорту молодая мама смогла сохранить отличную фигуру после беременности и родов. Спустя всего два месяца Александра уже вернулась к тренировкам и вновь поразила подписчиков своей стройностью и гибкостью.

«Всегда помните, что ваш организм способен на многое. Лично я в этом не раз убеждалась за годы профессиональной карьеры. И даже сейчас понимаю, что после рождения ребенка возможно вернуться в прежнюю форму при большом желании. P. S. и возможности, чтобы было время для тренировок, хоть и коротких», — написала под видео домашних упражнений Саша.

Гимнастка объявила о завершении карьеры в декабре 2020 года, но с тех пор не переставала поддерживать себя в спортивной форме. Александра часто демонстрировала чудеса растяжки и баловала своих фанатов снимками умопомрачительных шпагатов, которые делала в самых неожиданных местах. Грация, баланс и супергибкость — эти природные способности помогли Саше стать одной из самых популярных гимнасток в мире.

Источник фото: соцсети