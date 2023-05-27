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Поразительная растяжка и умопомрачительный шпагат: как выглядит Солдатова после родов

Отдел фото «СЭ»
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Гимнастка Александра Солдатова
Александра Солдатова.
Фото Соцсети
24-летняя гимнастка вернулась в форму спустя два месяца после рождения ребенка.

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике родила сына в марте этого года. «21.03.23 Николай Дмитриевич! Наш сыночек. Наша радость и любовь. Мы тебя очень ждали, и вот вчера ты выбрал свой день», — поделилась спортсменка в своих соцсетях.

Имя отца ребенка она не афишировала, сказав в откровенном интервью Иде Галич только то, что ее избранник хороший человек и что он старше нее на десять лет. Девушка редко делится подробностями личной жизни, но немного показала своего возлюбленного, когда сообщила о скором пополнении в семье.

Гимнастка Александра Солдатова и отец ее ребенка

Благодаря спорту молодая мама смогла сохранить отличную фигуру после беременности и родов. Спустя всего два месяца Александра уже вернулась к тренировкам и вновь поразила подписчиков своей стройностью и гибкостью.

Гимнастка Александра Солдатова
Гимнастка Александра Солдатова

«Всегда помните, что ваш организм способен на многое. Лично я в этом не раз убеждалась за годы профессиональной карьеры. И даже сейчас понимаю, что после рождения ребенка возможно вернуться в прежнюю форму при большом желании. P. S. и возможности, чтобы было время для тренировок, хоть и коротких», — написала под видео домашних упражнений Саша.

Гимнастка Александра Солдатова
Гимнастка Александра Солдатова

Гимнастка объявила о завершении карьеры в декабре 2020 года, но с тех пор не переставала поддерживать себя в спортивной форме. Александра часто демонстрировала чудеса растяжки и баловала своих фанатов снимками умопомрачительных шпагатов, которые делала в самых неожиданных местах. Грация, баланс и супергибкость — эти природные способности помогли Саше стать одной из самых популярных гимнасток в мире.

Гимнастка Александра Солдатова
Гимнастка Александра Солдатова
Гимнастка Александра Солдатова
Гимнастка Александра Солдатова
Гимнастка Александра Солдатова

Гимнастка Александра Солдатова
Гимнастка Александра Солдатова
Гимнастка Александра Солдатова
Гимнастка Александра Солдатова
Гимнастка Александра Солдатова

Источник фото: соцсети

фото
Александра Солдатова
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