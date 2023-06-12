«На пляже от меня не могут оторвать глаз». Дочь актрисы Шукшиной стала бодибилдершей

Семейная драма в звездном доме.

33-летняя Анна Трегубенко — старшая дочь заслуженной артистки РФ Марии Шукшиной от первого брака с переводчиком и однокурсником Артемом Трегубенко. Некогда стройная и миниатюрная девушка решила кардинально изменить свою внешность. Она занялась бодибилдингом. Это не одобрила звезда «Ёлок», что спровоцировало ссору в семье.

Детство, рождение сына, развод

Анна была первым ребенком Шукшиной и Трегубенко. Однако мужчина отказался признавать отцовство, заявив, что девочка не от него. Вскоре Мария развелась с супругом. Анну воспитывали отчимы: сперва бизнесмен Алексей Касаткин, затем юрист Борис Вишняков. Свое детство дочь вспоминать не любит. «С детства чувствую себя нелюбимой. Мама это и не скрывала никогда. Она как-то сказала, что я незапланированный ребенок. Взаимоотношения с мамой — это для меня очень больная тема. И я вижу, как она относится к братьям, совсем по-другому. Почему так к девочке? Непонятно», — говорила Трегубенко в программе «Секрет на миллион».

Будучи школьницей, Анна поступила во ВГИК на продюсерский факультет. После окончания вуза возглавляла фонд своего дедушки Василия Шукшина. Совмещала с работой продюсера на телевидении. Вскоре познакомилась с будущим мужем, Константином. Влюбленные сыграли большую свадьбу. Через год в семье произошло пополнение — Трегубенко родила сына Вячеслава. Только счастье было недолгим, пара быстро разошлась. Именно это стало поводом для перемен в жизни женщины.

Фото Соцсети

90 килограммов, фото в кружевном боди

Несколько лет назад дочь знаменитости увлеклась бодибилдингом. Анна признается, что ее мать Мария Шукшина и бабушка Лидия Федосеева-Шукшина негативно восприняли изменения во внешности наследницы. С накачанными плечами, бедрами и бицепсами ее не приняли. Однако Трегубенко с детства грезила такими формами. Сейчас она практически не поддерживает отношения со своими родственниками. «Я видела маму последний раз в 2021 году, когда она мне вместо «привет» сказала, что я похожа на трансвестита», — говорит Анна в программе «Секрет на миллион».

При этом Трегубенко винит в таких метаморфозах именно свою мать. «Откуда все это? Она растила из меня не девочку. Девочек так не растят — очень сурово, в ежовых рукавицах. Вот и вырос стержень внутри меня. У нас у всех он — что у бабушки, что у мамы... Но все равно при этом я очень рада, что у меня не такой характер, как у нее. Я все-таки мягкая в отношениях с мужчинами, не такая, как она. Помню их ссоры с Касаткиным. Там дом трясся, все ходуном ходило. Это они так дрались. Натурально дрались! Я помню, однажды просыпаюсь утром в школу, смотрю — вся стена в крови, битое стекло, двери нараспашку, никого нет. Я — ребенок. И это происходило постоянно», — говорит Анна в программе «Секрет на миллион».

Фото Соцсети

Для поддержания формы женщина каждый день тренируется, следит за своим питанием и употребляет спортивное питание. Сейчас она весит 90 килограммов. «Каждая тренировка — это шаг вперед, каждая пропущенная тренировка — два шага назад», — считает Анна.

Для девушки новое занятие — не просто хобби, она также принимает участие в соревнованиях. Например, в 2022 году заняла третье место в абсолютном зачете среди женщин на Кубке Московской области по пауэрлифтингу. Также бодибилдерша начала работать тренером. Сейчас это ее основной заработок. Однако звездная наследница признается, что ей хватает денег, чтобы содержать себя и сына. Один час тренировки под ее руководством обойдется от 1500 до 2500 рублей.

Анна не боится, что ее новое тело не вызовет интереса у мужчин. Наоборот, бодибилдерша сталкивается с еще большим вниманием к своей персоне. Неудивительно, ведь в своих соцсетях она выкладывает весьма откровенные фотографии в черном кружевном боди. «На пляже я просто мишень номер один для всех глаз. Все смотрят, глаз не могут оторвать. Это, мне кажется, самое приятное», — отметила Трегубенко в программе «Секрет на миллион».