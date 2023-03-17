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Женская лига

17 марта, 20:30

Яркая пловчиха мечтает стать мисс Вселенная. У нее отличные данные для победы

Отдел фото «СЭ»
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Фото Соцсети
Она приехала в США из Румынии.

Мы уже рассказывали об одной из самых популярных девушек студенческого спорта в США — Оливии Данн.

На днях похожей на Барби гимнастке бросила вызов 21-летняя красавица Андреа Драгои.

Фото Соцсети

Она родом из Бухареста, где окончила школу и начала заниматься плаванием. В составе юниорской команды Румынии Драгои участвовала в чемпионатах Европы и мира.

Фото Global Look Press

Однако продолжить профессиональную карьеру помешал несчастный случай. Девушка неудачно споткнулась у себя дома и повредило колено. Заканчивать лечение после тяжелого разрыва связок ей пришлось в США, куда она отправилась на учебу.

Фото Соцсети
Фото Соцсети

В университете штата Сан-Хосе Андреа специализируется на кинезиологии — науке, изучающей мышечное движение. Возможно, полученные знания, целеустремленность и характер помогли студентке вернуться в плавание.

Фото Соцсети

В прошлом году она покорила все университетские рекорды. 100 метров вольным стилем проплыла за 56,95!

Фото Соцсети

Многие поклонники Драгои ждут от студентки второго курса университета в Сан-Хосе новых достижений на стартующем студенческом чемпионате по плаванию CSCAA Nationals. Конечно, число ее подписчиков в соцсетях сильно уступает десяти миллионам фанатов Оливии Данн, но у румынской красавицы есть сильный козырь в этой игре.

Фото Соцсети
Фото Соцсети
Фото Соцсети

Осенью Драгои выиграла два престижных конкурса красоты. Сначала ее признали самой красивой девушкой в Калифорнии, а затем она завоевала приз «Мисс US Nation 2022».

Фото Соцсети

Благодаря этому успеху Андреа сможет выйти на подиум «Мисс США», который выбирает американскую участницу для конкурса «Мисс Вселенная».

Фото Соцсети

В случае успеха 21-летняя красавица модель наверняка приобретет недостающих подписчиков в своих, набирающих обороты соцсетях.

Фото Соцсети
Фото Соцсети
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