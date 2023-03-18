Самая горячая фанатка «Наполи» призналась в любви к Хвиче. Она пообещала раздеться догола, если клуб выиграет Лигу чемпионов

Как выглядит главный мотиватор неаполитанцев.

«Наполи», который уверенно идет к чемпионству в серии А, не менее успешно выступает в главном европейском клубном турнире. После жеребьевки четвертьфиналов Лиги чемпионов, где он получил в качестве соперника соотечественников из Милана, итальянская актриса и известная фанатка неаполитанцев Паола Саулино пришла в полный восторг.

Девушка уверена, что ее любимый клуб в этом сезоне может справиться с каким угодно соперником и «Милан» — лишь один из шагов на пути к заветному трофею. А чтобы футболисты как следует постарались, Паола заявила, что в случае их победы в Лиге чемпионов арендует автобус, на котором проедет по улицам Неаполя абсолютно голой.

Несколько лет назад она похожим образом пыталась заставить «Наполи» выиграть европейский трофей и скудетто. В первом случае Саулино готова была переспать со всей командой, а потом обещала наградить каждого болельщика, если клуб выиграет национальный чемпионат. К сожалению для всех футболистов и фанатов и к радости их жен и подруг, тогда неаполитанцы потерпели неудачу в обоих турнирах.

В этом же сезоне Паола не делала столь громких заявлений, кроме уже указанного выше, однако успела признаться к любви к Хвиче Кварацхелии, который стал настоящей звездой и одним из творцов успеха «Наполи».

«Я по уши влюблена в Хвичу. Он очень элегантен, молод, и у него сильный характер. Он тот, кто заставляет нас мечтать», — сказала Паола.

На плечах Лучано Спаллетти и его подопечных теперь двойная ответственность — как перед своими фанатами, так и перед мужчинами всей планеты.

Источник фото: соцсети Паолы Саулино