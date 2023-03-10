Американская гимнастка похожа на Барби. У нее шикарная фигура и отменная гибкость

Оливия Данн — одна из самых популярных девушек студенческого спорта в США.

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20-летняя студентка учится в Луизианском университете и выступает в соревнованиях по гимнастике за свой альма-матер.

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Несмотря на то, что у гимнастки нет громких спортивных побед, она популярна не только в США. Число подписчиков Оливии в различных соцсетях, где она размещает фото и видео, причем не только своих выступлений, приближается к десяти миллионам.

Фото Соцсети

Фото Соцсети

На эффектную блондинку давно обратили внимание различные компании и размещают на ее страницах рекламу своей продукции.

Фото Соцсети

Оливия зарабатывает больше двух миллионов долларов в год милым личиком и великолепными формами.

Фото Getty Images

Однако в феврале она получила «неуд», разместив видео с рекламой программы искусственного интеллекта, позволяющего студентам быстро и без труда создавать различные доклады, рефераты и другие работы.

Фото Соцсети

Пост Данн пришелся по нраву многим нерадивым студентам, но не понравился ректорату в Луизиане. Преподаватели написали заявление на звезду студенческого спорта: «Технологии, включая ИИ, могут способствовать обучению и творчеству, однако их использование для создание работы, которую студент затем представляет как свою собственную, недопустимо!» В университете решили проверить учебное творчество Данн на предмет соответствия Кодексу поведения студентов.

Фото Соцсети

Наверняка Оливия теперь будет более качественно отслеживать рекламную продукцию на своих страницах. Впрочем, ей есть что продемонстрировать и кроме искусственного интеллекта.

Фото Соцсети