Американская гимнастка похожа на Барби. У нее шикарная фигура и отменная гибкость
Оливия Данн — одна из самых популярных девушек студенческого спорта в США.
20-летняя студентка учится в Луизианском университете и выступает в соревнованиях по гимнастике за свой альма-матер.
Несмотря на то, что у гимнастки нет громких спортивных побед, она популярна не только в США. Число подписчиков Оливии в различных соцсетях, где она размещает фото и видео, причем не только своих выступлений, приближается к десяти миллионам.
На эффектную блондинку давно обратили внимание различные компании и размещают на ее страницах рекламу своей продукции.
Оливия зарабатывает больше двух миллионов долларов в год милым личиком и великолепными формами.
Однако в феврале она получила «неуд», разместив видео с рекламой программы искусственного интеллекта, позволяющего студентам быстро и без труда создавать различные доклады, рефераты и другие работы.
Пост Данн пришелся по нраву многим нерадивым студентам, но не понравился ректорату в Луизиане. Преподаватели написали заявление на звезду студенческого спорта: «Технологии, включая ИИ, могут способствовать обучению и творчеству, однако их использование для создание работы, которую студент затем представляет как свою собственную, недопустимо!» В университете решили проверить учебное творчество Данн на предмет соответствия Кодексу поведения студентов.
Наверняка Оливия теперь будет более качественно отслеживать рекламную продукцию на своих страницах. Впрочем, ей есть что продемонстрировать и кроме искусственного интеллекта.