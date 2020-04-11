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Жена Жиркова сделала фото в одной подушке в рамках популярного челленджа

16:25
Инна Жиркова. Фото instagram.com
Инна Жиркова. Фото instagram.com
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Супруга защитника «Зенита» Юрия Жиркова Инна опубликовала новую фотографию в своем Instagram. Жена 36-летнего российского футболиста приняла участие в челлендже, в котором девушки примеряют подушки вместо платьев.

«Ну что, фотография, конечно, не супер, надо было делать днем, а получилось перед сном. Если будет завтра время, то сделаю новую», — подписала фото Инна.

Жиркова также передала эстафету супруге форварда «Урала» Павла Погребняка Марии.

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