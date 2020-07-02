Жена Семака станет бабушкой в 38 лет. Ее это не смущает

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, поделилась мыслями о том, каково это — стать бабушкой в 38 лет. Ее дочь от первого брака Майя скоро должна родить первенца.

«Сорок одна неделя ожидания... Меня часто спрашивают: что ты чувствуешь? — написала Анна Семак в Instagram. — Каково это — стать бабушкой? Будешь помогать? Есть ли разница в ощущениях — свой ребенок или внучка? Для меня это пока необъяснимое чудо — дочь, чье тепло еще не остыло на груди, рожает малыша, в котором, возможно, однажды я угадаю свои черты... Моя кровь, мое продолжение, новая жизнь...Человек, за которого всегда будет болеть душа.

Эта маленькая женщина вырастет и скажет тост на моем юбилее, поднимая бокал холодного шампанского: «бабушка, спасибо, что всегда понимала меня. Ставила Rolling Stones вместо колыбельной, научила управлять катером, таскала в слинге по миру, не давала есть сахар, глютен и фаст-фуд. Ты мой лучший друг». Даже если все сложится по-другому, я благодарю Бога за возможность прожить этот удивительный опыт именно сейчас — в тот момент, когда жизненной энергии хватит и на детей, и на внуков, и на работу, и на активную личную жизнь.

Смущает ли меня новый статус? Нисколько. К сожалению, в нашем национальном сознании слово «бабушка» синоним слова «старушка». Бабушка — это непременно седые волосы, собранные шпильками в кичку, пуховый платок, больные суставы, глаукома, дачный участок, пирожки с капустой и путевка в санаторий. Мне 38 лет — чисто теоретически, я могла бы стать мамой еще как минимум дважды, не говоря о возрасте эмоциональном. Конечно, больные суставы и седые волосы — это часть жизненного пути, но к тому моменту хотелось бы прожить еще столько же".