Жена Глушакова опубликовала фото в голубом платье

Жена полузащитника «Химок» Дениса Глушакова, футболистка ЦСКА Ксения Коваленко опубликовала новые фотографии у себя в Instagram.

Спортсменка выложила три фото в голубом платье и голубых туфлях.

«Кажется мне идёт голубой цвет. Или я не права?» — написала Коваленко.

Глушаков и Коваленко вместе с 2020 года. 7 марта 2021 года у них родилась дочь Мила.