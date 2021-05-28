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Жена Глушакова опубликовала фото в голубом платье

14:28
Ксения Коваленко. Фото Instagram
Ксения Коваленко. Фото Instagram
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Жена полузащитника «Химок» Дениса Глушакова, футболистка ЦСКА Ксения Коваленко опубликовала новые фотографии у себя в Instagram.

Спортсменка выложила три фото в голубом платье и голубых туфлях.

«Кажется мне идёт голубой цвет. Или я не права?» — написала Коваленко.

Глушаков и Коваленко вместе с 2020 года. 7 марта 2021 года у них родилась дочь Мила.

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