Русская бывшая девушка Роналду Шейк показала откровенные фото в черном бикини

Российская супермодель Ирина Шейк, бывшая возлюбленная форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала в Instagram откровенные фотографии в черном бикини.

Девушка показала подписчикам снимки в черном нижнем белье и кепке, позируя перед зеркалом.

«Я не очень хорошо разбираюсь в подписях», — написала Шейк.

Роналду и Шейк были вместе с 2010 года по январь 2015-го. В настоящее время 35-летний португалец вместе с испанской моделью Джорджиной Родригес.