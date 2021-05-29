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Русская бывшая девушка Роналду Шейк показала откровенные фото в черном бикини

18:18
Ирина Шейк. Фото Instagram
Ирина Шейк. Фото Instagram
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Российская супермодель Ирина Шейк, бывшая возлюбленная форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала в Instagram откровенные фотографии в черном бикини.

Девушка показала подписчикам снимки в черном нижнем белье и кепке, позируя перед зеркалом.

«Я не очень хорошо разбираюсь в подписях», — написала Шейк.

Роналду и Шейк были вместе с 2010 года по январь 2015-го. В настоящее время 35-летний португалец вместе с испанской моделью Джорджиной Родригес.

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