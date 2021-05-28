Милейшее видео Загитовой со своими собачками

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала сторис в Instagram.

На видео 19-летнюю спортсменку после прихода домой встретили собачки.

18 мая девушка прилетела в Японию на предпоказ фильма «Пальма» в городе Одатэ. Лента снята совместно с Японией и Россией. В центре сюжета — собака по имени Пальма, которая потеряла своего хозяина. Загитова сыграла в фильме эпизодическую роль. 25 мая Загитова приняла участие в съемке специального ролика в Токио, где выступила с новой программой под музыку из фильма.