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Сегодня, 09:27

Жена Александра Овечкина показала видео с яхты в Турции

Читать «СЭ» в
Анастасия Шубская.
Фото Из личного архива

Анастасия Шубская, жена российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, выложила новый пост в социальных сетях.

Она показала видео, которое было снято с яхты в Турции. Шубская вместе с Овечкиным и семьей находится в отпуске.

Ранее она показала, как отдыхает и загорает на фоне бассейна в белом купальнике.

Пара познакомилась в 2008 году, но романтические отношения у них начались в 2015-м. У Овечкина и Шубской двое сыновей: Сергей , 2018 г. р., и Илья, 2020 г. р.

Анастасия Шубская-Овечкина
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