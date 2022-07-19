Жена Александра Овечкина показала видео с яхты в Турции

Анастасия Шубская, жена российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, выложила новый пост в социальных сетях.

Она показала видео, которое было снято с яхты в Турции. Шубская вместе с Овечкиным и семьей находится в отпуске.

Ранее она показала, как отдыхает и загорает на фоне бассейна в белом купальнике.

Пара познакомилась в 2008 году, но романтические отношения у них начались в 2015-м. У Овечкина и Шубской двое сыновей: Сергей , 2018 г. р., и Илья, 2020 г. р.