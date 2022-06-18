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Сегодня, 18:23

Жена Овечкина показала, как загорает в белом купальнике

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анастасия Шубская.
Анастасия Шубская.
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Анастасия Шубская, жена российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, выложила новое фото в социальных сетях. Она показала, как отдыхает и загорает на фоне бассейна в белом купальнике.

Ранее девушка показала своим подписчикам в соцсетях снимок в зеленом бикини. Шубская вместе с Овечкиным и семьей находится в отпуске.

Анастасия Шубская.
Анастасия Шубская.

Недавно Шубская в одном из интервью рассказала, что хочет, чтобы у них было еще больше детей.

У Овечкина и Шубской двое сыновей: Сергей (2018 г.р.) и Илья (2020 г.р.). Осенью 2021 года в интервью своей жене Овечкин говорил, что тоже хочет больше детей.

Анастасия Шубская-Овечкина
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