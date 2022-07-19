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Русская девушка Норманна выложила фото с пышным бюстом

Русская девушка Норманна показала откровенное фото в купальнике
Читать «СЭ» в
Виолетта Грачева.
Фото Из личного архива
Виолетта Грачева.
Фото Из личного архива
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Виолетта Грачева, девушка полузащитника «Норвича» Матиаса Норманна, опубликовала новый пост в социальных сетях.

Российская модель показала подписчиком фото с пышным бюстом.

Виолетта Грачева. Фото Из личного архива
Виолетта Грачева.
Из личного архива

«Норвич» арендовал Норманна 29 августа 2021 года до конца сезона-2021/22 с правом выкупа.

В прошедшем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 28 матчах за английский клуб. Его контракт с «Ростовом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Матиас Норманн
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