Русская девушка Норманна выложила фото с пышным бюстом

Виолетта Грачева, девушка полузащитника «Норвича» Матиаса Норманна, опубликовала новый пост в социальных сетях.

Российская модель показала подписчиком фото с пышным бюстом.

Виолетта Грачева. Из личного архива

«Норвич» арендовал Норманна 29 августа 2021 года до конца сезона-2021/22 с правом выкупа.

В прошедшем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 28 матчах за английский клуб. Его контракт с «Ростовом» рассчитан до 30 июня 2024 года.