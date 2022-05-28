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«Грудь какая большая». Загорски показала как выглядела Загитова два года назад

Загорски показала как выглядела Алина Загитова два года назад
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Тиффани Загорски и Алина Загитова.
Фото Соцсети Загорски.

Российская фигуристка, выступающая в танцах на льду в паре с Джонатаном Гурейро, Тиффани Загорски в своих соцсетях опубликовала новое фото с Алиной Загитовой. Снимок также появился в фан-аккаунте 20-летней спортсменки.

Загорски показала фотографию со спортсменкой, сделанную два года назад.

Тиффани Загорски и Алина Загитова. Фото Соцсети Загорски.
Тиффани Загорски и Алина Загитова.
Соцсети Загорски.

Болельщики отреагировали на новый снимок фигуристок:

«Грудь какая большая».

«Какие красавицы, молодые».

«Ой, с Тиффани! Мои любимые солнышки!»

«Это, наверное, фото из Новогорска».

В 2018 году Загитова выиграла золото Олимпиады и серебро в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира и Европы.

Загитова приостановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.

Алина Загитова
Тиффани Загорски/ Джонатан Гурейро
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