«Грудь какая большая». Загорски показала как выглядела Загитова два года назад

Загорски показала как выглядела Алина Загитова два года назад

Российская фигуристка, выступающая в танцах на льду в паре с Джонатаном Гурейро, Тиффани Загорски в своих соцсетях опубликовала новое фото с Алиной Загитовой. Снимок также появился в фан-аккаунте 20-летней спортсменки.

Загорски показала фотографию со спортсменкой, сделанную два года назад.

Тиффани Загорски и Алина Загитова. Соцсети Загорски.

Болельщики отреагировали на новый снимок фигуристок:

«Грудь какая большая».

«Какие красавицы, молодые».

«Ой, с Тиффани! Мои любимые солнышки!»

«Это, наверное, фото из Новогорска».

В 2018 году Загитова выиграла золото Олимпиады и серебро в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира и Европы.

Загитова приостановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.