«Грудь какая большая». Загорски показала как выглядела Загитова два года назад
Загорски показала как выглядела Алина Загитова два года назад
Российская фигуристка, выступающая в танцах на льду в паре с Джонатаном Гурейро, Тиффани Загорски в своих соцсетях опубликовала новое фото с Алиной Загитовой. Снимок также появился в фан-аккаунте 20-летней спортсменки.
Загорски показала фотографию со спортсменкой, сделанную два года назад.
Тиффани Загорски и Алина Загитова.
Соцсети Загорски.
Болельщики отреагировали на новый снимок фигуристок:
«Грудь какая большая».
«Какие красавицы, молодые».
«Ой, с Тиффани! Мои любимые солнышки!»
«Это, наверное, фото из Новогорска».
В 2018 году Загитова выиграла золото Олимпиады и серебро в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира и Европы.
Загитова приостановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.
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