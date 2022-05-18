Овечкин вернулся в Россию к своей семье

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прилетел в Москву.

Жена 36-летнего россиянина Анастасия Шубская опубликовала в соцсетях видео встречи хоккеиста с семьей.

Ранее стало известно, что Овечкин 21 мая посетит футбольный матч «Динамо» — «Сочи».

«Вашингтон» проиграл «Флориде» (2-4) в первом раунде плей-офф НХЛ и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли. На счету Овечкина 90 (50+40) очков в 77 матчах регулярного чемпионата, а также 6 (1+5) очков в 6 играх плей-офф.