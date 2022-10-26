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Сегодня, 12:00

«Крепкие орешки»: Лопырева выложила фото в облегающем розовом вечернем платье

Виктория Лопырева опубликовала фото в вечернем платье
Виктория Кравченко
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Виктория Лопырева.
Фото Соцсети
Виктория Лопырева.
Фото Соцсети
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Модель и телеведущая Виктория Лопырева опубликовала новые фото на своей странице в социальных сетях.

Виктория Лопырева. Фото Соцсети
Виктория Лопырева.
Фото Соцсети

Подписчики оценили фото Лопыревой:

«Какая нежная».

«Богиня».

«Небесная красавица».

39-летняя россиянка показала снимки в розовом вечернем платье с высоким разрезом на ноге.

В 2018 году Лопырева была послом чемпионата мира по футболу, который проходил в России. Также она ранее состояла в отношениях с нападающим «Динамо» Федором Смоловым.

Виктория Лопырева
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