«Крепкие орешки»: Лопырева выложила фото в облегающем розовом вечернем платье
Виктория Лопырева опубликовала фото в вечернем платье
Модель и телеведущая Виктория Лопырева опубликовала новые фото на своей странице в социальных сетях.
Виктория Лопырева.
Фото Соцсети
Подписчики оценили фото Лопыревой:
«Какая нежная».
«Богиня».
«Небесная красавица».
39-летняя россиянка показала снимки в розовом вечернем платье с высоким разрезом на ноге.
В 2018 году Лопырева была послом чемпионата мира по футболу, который проходил в России. Также она ранее состояла в отношениях с нападающим «Динамо» Федором Смоловым.
Новости