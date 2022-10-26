«Принцесса в трусиках»: скелетонистка Никитина показала фото в кружевном мини-бикини
Российская скелетонистка Елена Никитина опубликовала новое фото в своих социальных сетях.
29-летняя спортсменка выложила снимок в розовом мини-бикини.
Елена Никитина.
Фото Соцсети
Подписчики оценили фото спортсменки:
«От лица мужской половины человечества, скажу открыто! Ты супер!»
«Принцесса в трусиках»
«Ооооо, огонь»
Никитина является бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи, трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира, четырехкратной чемпионкой Европы, победительницей общего зачета Кубка мира сезона-2018/19.
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