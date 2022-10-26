«Принцесса в трусиках»: скелетонистка Никитина показала фото в кружевном мини-бикини

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Российская скелетонистка Елена Никитина опубликовала новое фото в своих социальных сетях.

29-летняя спортсменка выложила снимок в розовом мини-бикини.

Елена Никитина. Фото Соцсети

Подписчики оценили фото спортсменки:

«От лица мужской половины человечества, скажу открыто! Ты супер!»

«Принцесса в трусиках»

«Ооооо, огонь»

Никитина является бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи, трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира, четырехкратной чемпионкой Европы, победительницей общего зачета Кубка мира сезона-2018/19.