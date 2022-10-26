Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Женская лига

Сегодня, 11:20

«Принцесса в трусиках»: скелетонистка Никитина показала фото в кружевном мини-бикини

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Елена Никитина.
Фото Соцсети

Российская скелетонистка Елена Никитина опубликовала новое фото в своих социальных сетях.

29-летняя спортсменка выложила снимок в розовом мини-бикини.

Елена Никитина. Фото Соцсети
Елена Никитина.
Фото Соцсети

Подписчики оценили фото спортсменки:

«От лица мужской половины человечества, скажу открыто! Ты супер!»

«Принцесса в трусиках»

«Ооооо, огонь»

Никитина является бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи, трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира, четырехкратной чемпионкой Европы, победительницей общего зачета Кубка мира сезона-2018/19.

Елена Никитина
8
2
Читайте также
Эпатажный образ, допинговый скандал и крах мечты. История американской суперзвезды достойна «Оскара»
Ушел от Овечкина и заблистал. Русский вратарь преобразился в «Торонто»
Утаивших информацию о планируемых терактах в Запорожской области выдворят на Украину
Украину расстроили планы нового премьера Британии сократить военный бюджет
Раскрыты подробности договора о членстве Финляндии в НАТО
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Тут никакой силикон не нужен»: бывшая девушка футболиста Игнатьева восхитила своих поклонников

«Крепкие орешки»: Лопырева выложила фото в облегающем розовом вечернем платье
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости