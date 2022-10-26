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«Нереальный образ». Солдатова показала подписчикам снимки с новой фотосессии

Гимнастка Солдатова показала подписчикам снимки с новой фотосессии
Виктория Кравченко
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Александра Солдатова.
Фото Соцсети
Александра Солдатова.
Фото Соцсети
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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новые фотографии.

24-летняя спортсменка выложила снимки в новом образе: на девушке надето крошечное черное платье и строгий пиджак.

«Одна из самых веселых съемок», — подписала фото гимнастка.

Александра Солдатова. Фото Соцсети
Александра Солдатова.
Фото Соцсети

Подписчики оценили фото Солдатовой:

«Какой хищный взгляд».

«Нереальная».

«Образ — бомба».

Солдатова — четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.

Александра Солдатова
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