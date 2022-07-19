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Сегодня, 10:58

Ведущая клубного ТВ «Химок» показала, сколько тратит денег за месяц

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анастасия Бажукова.
Фото Соцсети

Ведущая клубного ТВ «Химок» Анастасия Бажукова рассказала о своих тратах.

Девушка ответила на вопрос одного из подписчиков в соцсетях и выложила скриншот из своего банковского приложения. Согласно скриншоту, Бажукова потратила за месяц 447 053 рубля.

«Я суперэкономная на самом деле. Все заработанное люблю откладывать на более крупные покупки, сейчас я, например, откладываю на свой бренд», — написала ведущая клубного ТВ «Химок».

Скриншот банковского приложения Анастасии Бажуковой. Фото Соцсети
Скриншот банковского приложения Анастасии Бажуковой.
Фото Соцсети

Бажукова стала ведущей клубного ТВ «Химок» с начала сезона-2022/23.

Анастасия Бажукова. Пышная грудь и соблазнительные наряды: ведущая клубного ТВ «Химок» не скрывает свои формы

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