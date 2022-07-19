Ведущая клубного ТВ «Химок» показала, сколько тратит денег за месяц

Ведущая клубного ТВ «Химок» Анастасия Бажукова рассказала о своих тратах.

Девушка ответила на вопрос одного из подписчиков в соцсетях и выложила скриншот из своего банковского приложения. Согласно скриншоту, Бажукова потратила за месяц 447 053 рубля.

«Я суперэкономная на самом деле. Все заработанное люблю откладывать на более крупные покупки, сейчас я, например, откладываю на свой бренд», — написала ведущая клубного ТВ «Химок».

Скриншот банковского приложения Анастасии Бажуковой. Фото Соцсети

Бажукова стала ведущей клубного ТВ «Химок» с начала сезона-2022/23.