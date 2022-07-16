Пышная грудь и соблазнительные наряды: ведущая клубного ТВ «Химок» не скрывает свои формы

Анастасия Бажукова — обладательница больших и разных талантов.

Стартовый матч РПЛ между «Химками» и «Зенитом» собрал не ту аудиторию, которую хотелось бы. Стадион заполнился менее чем на четверть от максимальной вместимости, а трибуны печально взирали на игру секторами пустых кресел. Но «пустынная» атмосфера позволила заметить кое-что важное.

На бровке в красном топике зажигала ослепительная блондинка с микрофоном в руках. Ей оказалась новая ведущая клубного ТВ «Химок» Анастасия Бажукова. Пока вы смотрите видео ниже, расскажем, кто она такая.

Анастасия Бажукова. Фото Соцсети из личных соцсетей

Анастасия — модель и певица. Родилась в Санкт-Петербурге, и уже в восемь лет родители отдали ее в музыкальную школу. После нее она окончила факультет музыкального театра в ГИТИСе, но свою жизнь связала не только с музыкой и актерством, но и с карьерой модели. В первом случае успех обеспечил голос, во втором — практически идеальные параметры тела (90-63-90).

Анастасия Бажукова. Фото Соцсети из личных соцсетей

Анастасия Бажукова. Фото Соцсети из личных соцсетей

Анастасия Бажукова. Фото Соцсети из личных соцсетей

А все вместе это дало пропуск в группу INIMA, увидев клип которой, возникает навязчивая мысль об аналоге знаменитой «ВИА Гры».

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Теперь Анастасия двигается дальше и становится ведущей. Пока она прокачивает клубные медиа «Химок» и очаровательно мотивирует поддерживать «красно-черную машину», но вряд ли на этом остановится.

Анастасия Бажукова. Фото Соцсети из личных соцсетей

Анастасия Бажукова. Фото Соцсети из личных соцсетей

Анастасия Бажукова. Фото Соцсети из личных соцсетей