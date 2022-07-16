Пышная грудь и соблазнительные наряды: ведущая клубного ТВ «Химок» не скрывает свои формы
Стартовый матч РПЛ между «Химками» и «Зенитом» собрал не ту аудиторию, которую хотелось бы. Стадион заполнился менее чем на четверть от максимальной вместимости, а трибуны печально взирали на игру секторами пустых кресел. Но «пустынная» атмосфера позволила заметить кое-что важное.
На бровке в красном топике зажигала ослепительная блондинка с микрофоном в руках. Ей оказалась новая ведущая клубного ТВ «Химок» Анастасия Бажукова. Пока вы смотрите видео ниже, расскажем, кто она такая.
Анастасия — модель и певица. Родилась в Санкт-Петербурге, и уже в восемь лет родители отдали ее в музыкальную школу. После нее она окончила факультет музыкального театра в ГИТИСе, но свою жизнь связала не только с музыкой и актерством, но и с карьерой модели. В первом случае успех обеспечил голос, во втором — практически идеальные параметры тела (90-63-90).
А все вместе это дало пропуск в группу INIMA, увидев клип которой, возникает навязчивая мысль об аналоге знаменитой «ВИА Гры».
Теперь Анастасия двигается дальше и становится ведущей. Пока она прокачивает клубные медиа «Химок» и очаровательно мотивирует поддерживать «красно-черную машину», но вряд ли на этом остановится.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
2
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|
|
Резиуан Мирзов
Химки
|1
|П
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Алексей Сутормин
Зенит
|1
|0
|1