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Сегодня, 14:30

Пышная грудь и соблазнительные наряды: ведущая клубного ТВ «Химок» не скрывает свои формы

Валентин Серегин
Бильд-редактор
Читать «СЭ» в
Анастасия Бажукова.
Фото Соцсети
Анастасия Бажукова.
Фото Соцсети
Анастасия Бажукова.
Фото Соцсети
Анастасия Бажукова.
Фото Соцсети
Анастасия Бажукова.
Фото Соцсети
Анастасия Бажукова.
Фото Соцсети
Анастасия Бажукова.
Фото Соцсети
Анастасия Бажукова.
Фото Соцсети
Анастасия Бажукова.
Фото Соцсети
1/9
Анастасия Бажукова — обладательница больших и разных талантов.

Стартовый матч РПЛ между «Химками» и «Зенитом» собрал не ту аудиторию, которую хотелось бы. Стадион заполнился менее чем на четверть от максимальной вместимости, а трибуны печально взирали на игру секторами пустых кресел. Но «пустынная» атмосфера позволила заметить кое-что важное.

На бровке в красном топике зажигала ослепительная блондинка с микрофоном в руках. Ей оказалась новая ведущая клубного ТВ «Химок» Анастасия Бажукова. Пока вы смотрите видео ниже, расскажем, кто она такая.

Анастасия Бажукова. Фото из личных соцсетей
Анастасия Бажукова. Фото Соцсети
из личных соцсетей

Анастасия — модель и певица. Родилась в Санкт-Петербурге, и уже в восемь лет родители отдали ее в музыкальную школу. После нее она окончила факультет музыкального театра в ГИТИСе, но свою жизнь связала не только с музыкой и актерством, но и с карьерой модели. В первом случае успех обеспечил голос, во втором — практически идеальные параметры тела (90-63-90).

Анастасия Бажукова. Фото из личных соцсетей
Анастасия Бажукова. Фото Соцсети
из личных соцсетей
Анастасия Бажукова. Фото из личных соцсетей
Анастасия Бажукова. Фото Соцсети
из личных соцсетей
Анастасия Бажукова. Фото из личных соцсетей
Анастасия Бажукова. Фото Соцсети
из личных соцсетей

А все вместе это дало пропуск в группу INIMA, увидев клип которой, возникает навязчивая мысль об аналоге знаменитой «ВИА Гры».

Теперь Анастасия двигается дальше и становится ведущей. Пока она прокачивает клубные медиа «Химок» и очаровательно мотивирует поддерживать «красно-черную машину», но вряд ли на этом остановится.

Анастасия Бажукова. Фото из личных соцсетей
Анастасия Бажукова. Фото Соцсети
из личных соцсетей
Анастасия Бажукова. Фото из личных соцсетей
Анастасия Бажукова. Фото Соцсети
из личных соцсетей
Анастасия Бажукова. Фото из личных соцсетей
Анастасия Бажукова. Фото Соцсети
из личных соцсетей
Анастасия Бажукова. Фото из личных соцсетей
Анастасия Бажукова. Фото Соцсети
из личных соцсетей

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат
Спартак

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
ФК Химки
24
9
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
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Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Алексей Сутормин

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Зенит

 1 0 1
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