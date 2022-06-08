«Трогать нельзя». Гимнастка Севастьянова обнажила грудь в пиджаке

Гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новое фото у себя в соцсетях.

Девушка сфотографировалась в пиджаке, который был надет на обнаженное тело.

Каролина Севастьянова. Фото Из личного архива Из личного архива

Подписчики оценили новый пост девушки:

«Богиня»,

«Красотка»,

«Превосходная»,

«Деловая дама».

Ранее спортсменка выложила снимок в пятнистом бикини в стиле зебры.

Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка Лондона-2012 в групповом многоборье.