«Трогать нельзя». Гимнастка Севастьянова обнажила грудь в пиджаке
Гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новое фото у себя в соцсетях.
Девушка сфотографировалась в пиджаке, который был надет на обнаженное тело.
Каролина Севастьянова. Фото Из личного архива
Из личного архива
Подписчики оценили новый пост девушки:
«Богиня»,
«Красотка»,
«Превосходная»,
«Деловая дама».
Ранее спортсменка выложила снимок в пятнистом бикини в стиле зебры.
Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка Лондона-2012 в групповом многоборье.
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