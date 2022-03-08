Теннисистка Жук показала фото в бикини и поздравила с Международным женским днем
Теннисистка Жук опубликовала фото в Instagram
Бывшая теннисистка Софья Жук опубликовала новое фото в своем Instagram. 22-летняя россиянка показала подписчикам снимок в бикини, сделанный на пляже в Майами.
При это россиянка поздравила всех женщин с 8 Марта.
«Счастливого Международного женского дня, девушки», — подписано фото на английском языке.
Софья Жук является победительницей шести турниров ITF в одиночном разряде и бывшей четвертой ракеткой мира в юниорском рейтинге. Она приостановила карьеру в 2020 году из-за травмы.
Новости