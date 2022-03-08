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Теннисистка Жук показала фото в бикини и поздравила с Международным женским днем

Теннисистка Жук опубликовала фото в Instagram
Роман Шишов
Корреспондент
Софья Жук.
Фото Instagram

Бывшая теннисистка Софья Жук опубликовала новое фото в своем Instagram. 22-летняя россиянка показала подписчикам снимок в бикини, сделанный на пляже в Майами.

При это россиянка поздравила всех женщин с 8 Марта.

«Счастливого Международного женского дня, девушки», — подписано фото на английском языке.

Софья Жук является победительницей шести турниров ITF в одиночном разряде и бывшей четвертой ракеткой мира в юниорском рейтинге. Она приостановила карьеру в 2020 году из-за травмы.

Софья Жук
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