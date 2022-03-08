Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Женская лига

Сегодня, 17:53

«Продолжайте согревать своим теплом и светом всех вокруг!» Загитова поздравила девушек с 8 Марта

Алина Загитова поздравила девушек с 8 Марта
Иван Шитик
Корреспондент
Алина Загитова.
Фото Instagram

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своем Telegram-канале поздравила всех с 8 Марта.

«Дорогие девушки!

Поздравляю вас с 8 Марта.

В такие сложные времена как никогда важно хоть немного поднять настроение своим близким. Давайте вместе сделаем светлым и добрым сегодняшний день!

Хочется пожелать вам терпения, сил и мудрости, чтобы все преграды, которые встречаются у вас на пути, оказывались преодолимы.

Продолжайте согревать своим теплом и светом всех вокруг!» - написала Загитова.

Алина Загитова
0
Читайте также
10 лучших упражнений для гимнастики лица. Советы специалиста
«Наш хоккей в одно время развивался без иностранцев. И мы были непобедимы». Фетисов рассказал, как на КХЛ отразится отъезд легионеров
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Теннисистка Жук показала фото в бикини и поздравила с Международным женским днем
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости