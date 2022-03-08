«Продолжайте согревать своим теплом и светом всех вокруг!» Загитова поздравила девушек с 8 Марта

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своем Telegram-канале поздравила всех с 8 Марта.

«Дорогие девушки!

Поздравляю вас с 8 Марта.

В такие сложные времена как никогда важно хоть немного поднять настроение своим близким. Давайте вместе сделаем светлым и добрым сегодняшний день!

Хочется пожелать вам терпения, сил и мудрости, чтобы все преграды, которые встречаются у вас на пути, оказывались преодолимы.

Продолжайте согревать своим теплом и светом всех вокруг!» - написала Загитова.