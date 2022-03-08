«Продолжайте согревать своим теплом и светом всех вокруг!» Загитова поздравила девушек с 8 Марта
Алина Загитова поздравила девушек с 8 Марта
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своем Telegram-канале поздравила всех с 8 Марта.
«Дорогие девушки!
Поздравляю вас с 8 Марта.
В такие сложные времена как никогда важно хоть немного поднять настроение своим близким. Давайте вместе сделаем светлым и добрым сегодняшний день!
Хочется пожелать вам терпения, сил и мудрости, чтобы все преграды, которые встречаются у вас на пути, оказывались преодолимы.
Продолжайте согревать своим теплом и светом всех вокруг!» - написала Загитова.
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