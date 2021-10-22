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Синхронистка Субботина показала откровенный танец в черном купальнике

22 октября, 08:21
Варвара Субботина. Фото Instagram
Варвара Субботина. Фото Instagram

Российская синхронистка Варвара Субботина выложила у себя в Instagram новое видео.

В сторис спортсменка опубликовала видео, в котором исполняет откровенный танец в черном купальнике под песню Скриптонита, Truwer, Райда и Niman «Талия».

Субботина является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы по синхронному плаванию.

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Иван Торопцев все материалы автора
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