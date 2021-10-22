Синхронистка Субботина показала откровенный танец в черном купальнике

Российская синхронистка Варвара Субботина выложила у себя в Instagram новое видео.

В сторис спортсменка опубликовала видео, в котором исполняет откровенный танец в черном купальнике под песню Скриптонита, Truwer, Райда и Niman «Талия».

Синхронистка Субботина показала видео в черном купальнике pic.twitter.com/yh4DR8mOGg — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) October 22, 2021

Субботина является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы по синхронному плаванию.