Синхронистка Субботина показала откровенный танец в черном купальнике
22 октября, 08:21
Российская синхронистка Варвара Субботина выложила у себя в Instagram новое видео.
В сторис спортсменка опубликовала видео, в котором исполняет откровенный танец в черном купальнике под песню Скриптонита, Truwer, Райда и Niman «Талия».
Синхронистка Субботина показала видео в черном купальнике pic.twitter.com/yh4DR8mOGg— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) October 22, 2021
Субботина является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы по синхронному плаванию.
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