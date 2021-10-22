Секс-символ ММА опубликовала фото в леопардовом бикини
22 октября, 08:22
Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант на своей странице в Instagram опубликовала новую фотографию. 27-летняя спортсменка предстала в сексуальном леопардовом наряде.
«О чем ты мечтал прошлой ночью? Оставляйте комментарии», — говорится в описании к фото.
Напомним, в июле Ванзант проиграла соотечественнице Рэйчел Остович на турнире кулачных боев Bare Knuckle FC 19. Она потерпела второе подряд поражение в лиге.
Всего в ММА у нее 13 боев, из которых 8 побед и 5 поражений.
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