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Гимнастка Севастьянова показала фото в черных трусиках на велосипеде

15:15
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своем Instagram. 26-летняя россиянка показала подписчикам фотографии в черных трусиках на велосипеде.

Ранее Севастьянова выложила фото в элегантном красном платье.

Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Игр в Лондоне девушка приняла решение завершить профессиональную карьеру.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CVKyxqitCMq/

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Александр Кравченко все материалы автора
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