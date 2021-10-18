Гимнастка Севастьянова показала фото в черных трусиках на велосипеде
15:15
Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своем Instagram. 26-летняя россиянка показала подписчикам фотографии в черных трусиках на велосипеде.
Ранее Севастьянова выложила фото в элегантном красном платье.
Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Игр в Лондоне девушка приняла решение завершить профессиональную карьеру.
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