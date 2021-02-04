Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров в интервью «СЭ» рассказал о страсти к рыболовству и путешествиям, а также о знаменитом меме «Шапи, это Володька».

Люблю нашу страну

— Многие футболисты после завершения карьеры гуляют где угодно, но только не в России: Мальдивы, Америка, Испания. У вас же рыбалка, горы и Русь-матушка. Как так?

— Я люблю нашу страну! У нас столько красивых мест. Все не объездишь, а хочется. Еще обожаю рыбалку, а мест для этого дела в нашей стране полным-полно. Ну а за границей... Там только на солнышке полежать.

— Между отдыхом на Мальдивах и рыбалкой в Карелии Быстров выберет...

— На Мальдивах я уже был не раз, все там видел. Так что выбор очевиден: Карелия и рыбалка. В этих поездках привлекает тот фактор, что ты уезжаешь далеко от дома, а главное — природа! Невероятная красота! Это помогает отключиться от всего и перезагрузиться по полной.

— В Instagram красуется фотография, где вы с Булановой в обнимку, а внизу подпись: «Рыбаки!»

— Все просто: у нее появилось желание, а мы обучили ее этому ремеслу. Думаю, ей понравилось.

— Как давно вы знакомы с Татьяной?

— Лет так семнадцать. Познакомились, когда она еще была с Владом Радимовым. Как-то пересеклись в общей тусовке, ну а там все пошло-поехало.

Недавно провалился под лед

— А как на рыбалке обойтись без русской водочки? Согреться-то по-другому никак.

— Без водки можно обойтись, но без самогонки Ефимыча — нет.

— Ефимыч?

— Да, ездит с нами дедушка один, так что без него никак.

— Расскажите истории, связанные с ловлей рыбы.

— Ну вот, например, недавно провалился под лед. Иду-иду, и тут хоп — уже под водой. Я успел быстро зацепиться за краешек льда, а друг, который был рядом, меня вытащил за капюшон. Вот такая она рыбалка, без такого не обойтись.

— Но не только Карелией богата Россия. Планируете еще куда-то съездить?

— Конечно. Хочу съездить на Камчатку, в Хабаровск и на Дальний Восток. Да, я там был, но рыбу в тех местах еще не ловил. Однако, как говорится, все впереди.

— Вы и на телевидении успеваете работать экспертом, и на рыбалку ездить в Карелию. Какой у вас распорядок дня?

— У меня есть директор, который следит за моим графиком. Я ему говорю, что хочу съездить туда-то, а он говорит, когда это возможно. Особого графика нет.

— На какие деньги вы сейчас живете?

— Это моя жизнь, и у меня есть на что жить. Но говорить об этом не хочу. Да и деньги — это не главное в нашей жизни. Самое важное, чтобы были семья и друзья, которые всегда выручат. От этого, поверьте, намного больше кайфуешь, чем от наличия каких-то накоплений.

— А от телевидения есть какая-то копейка?

— Все просто: я попробовал, и мне понравилось. Но кто же будет работать бесплатно? Да, что-то платят, но у меня не такой напряженный график, поэтому меня все устраивает.

Александр Анюков и Владимир Быстров. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Где моя клюшка, Каприз?

— Еще одно ваше увлечение — хоккей. Легендарная тройка Аршавин — Кержаков — Быстров уже наводит страх на хоккейных соперников?

— Александр Анатольевич ( Кержаков. — Прим. «СЭ») сейчас далеко от Питера. Теперь, чтобы собрать эту тройку, нужно подождать отпуска Кержакова. А так... С Аршавой и ребятами собираемся где-то раза два в неделю. Мы встали на коньки перед пандемией, и это сказалось на нашем хоккейном развитии, но ничего. Наверстаем!

— Кто из вас лучше всех играет?

— Керж у нас вратарь. И он тоже, как и мы с Аршавиным, с чистого листа встал на коньки и надел ловушку. Порой у него получаются красивые сейвы. А у нас иногда получается забрасывать красивые шайбы.

— Как пришла идея встать на коньки?

— Как-то отмечали Новый год с друзьями и моими дочками. А так как одна из дочек занимается фигурным катанием, то пошли на каток. Я встал на коньки, но со стороны все мои старания выглядели не очень. И вот мы с друзьями решили научиться кататься, а для этого была нужна форма. Купили ее и начали тренироваться.

— Кто вас стал тренировать?

— Два брата-акробата Сазыкины. Один из них хорошо играет, а другой делает вид. Думают, что раньше отлично играли в хоккей, но что-то пошло не так.

— С кем из хоккейных профи общаетесь?

— Могу что-то написать Радулову. А еще с Капризовым общаемся. Он обещал мне клюшку, но так ничего и не подарил. А я до сих пор ее жду! Где клюшка, Каприз?

— Кстати, Кирилл сейчас зажигает в «Миннесоте».

— Он и свинтил в Америку, чтобы мне клюшку не отдавать! А так, конечно, я смотрю за русскими в НХЛ. Просыпаюсь с утра и смотрю каждый матч с участием наших ребят. Ни одна шайба мимо моего взора не пролетит.

— А потом эсэмэской поздравляете? Мол, вот Володька пишет.

— Нет, конечно. Представляете, сколько им пишут? Но если что-то важное, то могу написать. А так по мелочи. Что отвлекать ребят?

— А с хоккейной тусовкой Казанского и Сычева пересекаетесь?

— Да, мы с ними видимся. Но в хоккей еще не играли. Они уже давным-давно занимаются. У них уже уровень звезд. Нужно еще учиться, чтобы с ними сыграть. А так только посмеяться! Если меня сейчас поставят против Казанского, то результат будет понятен. Во всем хочется интриги, мы же играем пока в междусобойчик.

Владимир Федоров и Анна Семенович. Фото Дмитрий Солнцев

С сиськами прыгать тройные тяжелее

— Вы сказали, что ваша дочка занимается фигурным катанием. Следите за этим видом спорта?

— Конечно, слежу. Мне это интересно. Для меня главный фаворит — моя дочь. Очень переживаю за нее.

— А как же Загитова и Медведева?

— Слышал об их скором противостоянии в роли тренеров. Но я буду болеть за красивое катание. И Женя, и Алина — молодцы. Они многого добились в спорте. Считаю, обе заслужили уважения.

— В фигурном катании становятся чемпионами в 15-17 лет. И чем старше фигуристка, тем ей сложнее. Согласны?

— Да. Уже в юном возрасте фигуристкам нужно прыгать тройные-четверные прыжки. Но когда у тебя вырастают сиськи, это делать тяжелее. Без сисек прыгать легче, простая физиология.

— Например, та же Анна Семенович. С ее размером груди ей пришлось тяжко в фигурном катании.

— Ну вот о чем я и говорю. Если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи.

У нас всегда помнят плохое

— Ваша фраза: «Шапи, это Володька» стала мемом в соцсетях и разлетелась по интернету. Ожидали такой реакции?

— Это получилось само собой. Сейчас же мне чуть ли не каждый звонит и говорит: «Алло, это Володька?» (Смеется.)

— Какой из мемов больше всего понравился?

— Их было много, все классные. Но больше всего понравился мем, где фотка Трампа и я с фразой: «Алло, это Володька, вы там что-то делаете в своей Америке»?

— То есть это вас не задевало?

— После того как я перешел из «Спартака» в «Зенит», что меня может задеть? Это уже невозможно сделать.

— А что больше нравится: мем с Володькой или кричалка от «виража»?

— И то и другое. У нас как: хорошее забывают быстро, а плохое помнят всегда. Это как религия такая. Но я на это обращаю мало внимания.

Ездил на машине Аршавина, штрафы придут ему

— Константин Генич о вас говорил так: «Володька — крутой, но задолбал. Просто горлопан, буря в стакане воды». Согласны с такой оценкой?

— Я часто не согласен с мнениями комментаторов. У Генича своя точка зрения, у меня — своя. Это интересно, когда люди спорят. Но если не горлопанить, то как Костю перекричать?

— Часто с ним ругаетесь?

— Естественно. Как без этого? Можем легко с ним поконфликтовать.

— Еще Генич говорил: «Мы как-то с Моссаковским приехали на игру в Питере, а Быстров забирал нас из отеля. Быстров был на машине Аршавина и, пока ехал, нарушил правил лет на 30 лишения». Как часто вы нарушаете?

— Наговаривают! Я уже давно не гоняю. Для московских — это нарушить правила. Перед стадионом «Зенита» в некоторых местах можно ездить с высокой скоростью. Они просто об этом не знают. И еще: штрафы не мне придут, машина-то была Аршавина.

— Вас любят похейтить на просторах интернета. А как вы реагируете на критику?

— Просто я запомнился плохим, а плохое не забывается. Вот из-за этого идет и вся критика. Я 20 лет в футболе. И мое мнение, наверное, правильное в отличие от 25-летнего салаги, который сидит у телевизора и строчит в комментариях, что я иуда!

— Читаете комментарии?

— Я могу почитать комментарии в Instagram, а потом что-то ответить. Но делаю это не так часто. Если пишут какую-то жесть, то сразу отправляю человека в бан.

Маркус Берг. Фото Андрей Шрамко/ФК «Краснодар»

В нашем футболе нет деревьев

— Недавно Берг ответил на ваше заявление, что он дерево. Он сказал так: «Когда некоторые люди теряют популярность, они хотят сделать так, чтобы о них заговорили». Прав ли он?

— Все раздули корреспонденты. Я просто выложил фото прекрасного дерева! Там красивая и высокая сосна. А Берг в том матче сыграл не лучшим образом, поэтому я и написал: «Кто лучше — Берг или сосна?» А что в этом такого? Но подумали, что я назвал человека деревом.

Зато о нем стали больше говорить, он стал больше отдаваться игре. Видите, ему это пошло на пользу! Может, без этого Бергу в его годики было бы неинтересно играть. А так он нашел смысл.

— Пожали бы ему руку?

— Почему нет? Берг не мой враг, он хороший футболист. Были бы мы знакомы, постоянно к нему подходил бы и пожимал руку. Просто хайп поднялся.

— Кого в нашем футболе могли бы назвать деревом?

— У нас нет деревьев. Есть техничные, а есть менее техничные футболисты. Если он в сборной, то он не может быть деревом. Деревья нигде не играют, они способны только оставлять гнусные комментарии под постами. Сидят и делают это. В жизни они ничего не могут. Дай им ударить мяч 25 раз, в итоге 25 раз ударят не туда. Я еще не говорю про футбольное мышление, которое им и не снилось.

Люди не знают Черчесова, но судят по одному интервью

— Недавно Черчесов довольно резко высказывался по поводу Чалова, Заболотного и золотого актива. При вас в «Спартаке» он мог выражаться жестче?

— Конечно. А вы думаете, он как-то изменился? Нет. Если сравнивать Черчесова из «Спартака» и нынешнего, то он стал опытнее. А то, что он вам резко отвечает, так он имеет право так делать! Это тренер сборной.

Люди его не знают, но все равно начали судить по одному интервью. Если бы они были умнее и смотрели, как он общается после матчей с журналистами, то они все поняли бы.

— Как вам ответ ЦСКА?

— Это нравится народу, армейцы молодцы. Но разве после этого интервью кто-то умер? Нет. Вот Чалов начал забивать! Если бы он просто сказал, что Чалов — хороший футболист и ему нужно много работать, то неизвестно, когда он забил бы.

— Когда вы играли при Черчесове за «Спартак», в 2008 году случились 2:8 по сумме двух матчей в Лиге чемпионов. Как тогда на это отреагировал Станислав Саламович?

— Мы все обосрались. А Черчесов использовал последние методы в таких случаях. Какие? Я не буду о них рассказывать.

— Может, тогда против него старики пошли?

— Я вам так скажу: когда говорят, что кто-то кого-то сливает, то поверьте, об этом на поле не думают. Если ты плохо тренируешься, то это сказывается на игре.

Владимир Быстров и Александр Кержаков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Мы просрали традиции питерского футбола

— Вы помогаете Александру Кержакову в юношеской сборной. Как оцените свою работу там?

— Я уже отпомогался! Сборную распустили из-за коронавируса. Мы ушли непобежденными. Но если бы нам дали шанс, то мы бы ух их всех!

— Почему не перешли с Кержаковым в «Томь»?

— Потому что Томск — это далеко. У меня здесь семья и дети. Одно дело — приехать за четыре часа из Петербурга в Москву и поработать, а другое дело — семь часов на самолете.

— Аршавин занял в «Зените» должность директора департамента развития молодежного футбола. Он сможет что-то изменить?

— Он уже изменил! Я смотрел, как он работает в академии. Когда есть много свободного времени, бываю на тренировках молодых футболистов, которые растут и прогрессируют.

— «Зенит» обвиняют в том, что у него практически не играют свои воспитанники. Как относитесь к этому?

— Мы немного просрали традиции питерского футбола. Надеюсь, Андрею удастся их возродить и создать конкуренцию в городе и среди ребят в школе.

Зарему можно ставить на тренерский мостик «Спартака»

— Перейдем к «Спартаку». Тедеско объявил о своем уходе заранее. Это правильно?

— Неправильно. Игрок может подумать, если не проходит в состав: «Да что там, полгодика-то можно потерпеть». Как футболист может теперь биться за свое место в составе? Считаю, «Спартак» должен был заплатить Доменико деньги за полгода и работать уже с новым тренером.

— Кто мог бы встать на тренерский мостик «Спартака»?

— Зарему можно поставить. По ее интервью я понял, что у нее не последнее слово в клубе. Ставьте ее на мостик.

— Как относитесь к тому, что женщина руководит футбольным клубом?

— Я же не знаю, как она руководит. Если она заслужила свое место в руководстве клуба, то, значит, она должна там находиться. Может, она принимала все важные решения в чемпионский год? Мы же не знаем.

Могу бесплатно сыграть за «Тамбов»

— По последней информации, в «Тамбове» осталось девять футболистов, а остальные забрали документы. Это странная ситуация?

— Давайте так: я еще не завершил карьеру, поэтому могу бесплатно за «Тамбов» поиграть. Готов с ним доиграть чемпионат, приехать и чем-то помочь.

В любом случае это ненормальная ситуация. Вы позвоните губернатору Тамбовской области. Ему, наверное, «Тамбов» и не нужен.

— Государственные деньги в футболе — это зло?

— Ну давайте уберем государственные деньги из футбола. Будет три команды. Нужно сначала создать фундамент, а его нет. Можно орать: «Все говно, давайте все исправим!». А как это сделать? Никто не знает.

— Нужно ли расширять РПЛ, учитывая такую ситуацию с «Тамбовом»?

— Чем больше команд, тем больше шансов у ребят заиграть в футбол. Если соотносить с населением России, то футболом занимается не так уж и много людей. А высокий уровень у нас — это только РПЛ. ПФЛ и ФНЛ я вообще не воспринимаю. Это уже болото. Для такой страны одна лига из 16 команд — маловато.

Блиц

— «Зенит» или «Спартак»?

— «ГазМяс».

— Стать главным тренером «Зенита» или «Спартака»?

— В обеих командах.

— Шапи или Берг?

— Берг.

— Хоккей или футбол?

— Хоккей.

— Быстров-комментатор — это возможно?

— Нет.

— О чем сейчас мечтает Владимир Быстров?