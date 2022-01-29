«В баньку надо голышом!» Теннисистка Потапова показала фото в трусиках зимой

Российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала новый пост в Instagram.

20-летняя россиянка выложила фото в купальнике с веником.

«Первый день дома, как настоящая русская девушка», — написала Потапова.

Также Потапова ответила на вопрос в комментариях про банщика: «Банщик был другой, но отпарил жестко. Почти испарилась».

Подписчики оставили комментарии к фото.

robertdzejms: «Анастасия, с легким паром!»

leravladimirovna_m: «Шикарная»;

petr_mishutkin: «С легким паром!»

alekletuchiy: «В баньку надо голышом!»

roman_ryazantsev: «Анька, хорош укропом прикрываться».

Потапова на Australian Open-2021 уступила в первом круге итальянке Камиле Джорджи. В парном разряде Потапова вместе со шведкой Ребеккой Петерсон дошли до четвертьфинала.