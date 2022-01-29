«В баньку надо голышом!» Теннисистка Потапова показала фото в трусиках зимой
Теннисистка Потапова показала фото в трусиках зимой
Российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала новый пост в Instagram.
20-летняя россиянка выложила фото в купальнике с веником.
«Первый день дома, как настоящая русская девушка», — написала Потапова.
Также Потапова ответила на вопрос в комментариях про банщика: «Банщик был другой, но отпарил жестко. Почти испарилась».
Подписчики оставили комментарии к фото.
robertdzejms: «Анастасия, с легким паром!»
leravladimirovna_m: «Шикарная»;
petr_mishutkin: «С легким паром!»
alekletuchiy: «В баньку надо голышом!»
roman_ryazantsev: «Анька, хорош укропом прикрываться».
Потапова на Australian Open-2021 уступила в первом круге итальянке Камиле Джорджи. В парном разряде Потапова вместе со шведкой Ребеккой Петерсон дошли до четвертьфинала.
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