«Забавная у тебя шапочка». Загитова выложила новое видео в снегу

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новый пост в TikTok.

19-летняя россиянка выложила видео с танцем в горнолыжном костюме.

Подписчики оставили комментарии к видео.

wwhateverittakess: «Ждала этот тренд именно от тебя»;

Наталья Валерина: «Рада за тебя, Алина. Будь здорова и счастлива»;

user3066257981115: «Красотка»;

Elena: «Холодно ли тебе, Алин?»

user7211516566768: «Ох, Алиночка, красотулечка»;

nickray_wizards_show: «Привет спортсменам! Забавная у тебя шапочка».

В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка не участвует в официальных турнирах. Загитова вместе с Алексеем Ягудиным была ведущей шоу «Ледниковый период» два сезона подряд.