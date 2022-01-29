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Сегодня, 09:50

«Забавная у тебя шапочка». Загитова выложила новое видео в снегу

Алина Загитова.
Фото Instagram

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новый пост в TikTok.

19-летняя россиянка выложила видео с танцем в горнолыжном костюме.

@alina_zagi_

? Love nwantiti x Habibi DJ Gimi O Albanian remix — Sxsryion21 ?

Подписчики оставили комментарии к видео.

wwhateverittakess: «Ждала этот тренд именно от тебя»;

Наталья Валерина: «Рада за тебя, Алина. Будь здорова и счастлива»;

user3066257981115: «Красотка»;

Elena: «Холодно ли тебе, Алин?»

user7211516566768: «Ох, Алиночка, красотулечка»;

nickray_wizards_show: «Привет спортсменам! Забавная у тебя шапочка».

В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка не участвует в официальных турнирах. Загитова вместе с Алексеем Ягудиным была ведущей шоу «Ледниковый период» два сезона подряд.

Алина Загитова
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