«Ого, грудь даже в лежачем положении большая». Гимнастка Солдатова выложила фото в маленьком купальнике

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новый пост в своем Instagram.

Спортсменка опубликовала несколько фотографий из отпуска.

«Невероятно безупречная», — написал один из пользователей.

«Ну вот же она невероятно безупречно завораживающе притягательно манящая мечта, нереально идеально неземная красота», — написал другой комментатор.

Солдатова также является трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019). 24 декабря 2020-го она объявила о завершении карьеры