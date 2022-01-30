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Сегодня, 17:44

«Ого, грудь даже в лежачем положении большая». Гимнастка Солдатова выложила фото в маленьком купальнике

Гимнастка Солдатова выложила фото в маленьком купальнике
Александра Солдатова.
Фото Instagram

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новый пост в своем Instagram.

Спортсменка опубликовала несколько фотографий из отпуска.

Публикация от Alexsandra Soldatova. (@soldy21)

«Невероятно безупречная», — написал один из пользователей.

«Ну вот же она невероятно безупречно завораживающе притягательно манящая мечта, нереально идеально неземная красота», — написал другой комментатор.

Солдатова также является трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019). 24 декабря 2020-го она объявила о завершении карьеры

Александра Солдатова
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