«Ого, грудь даже в лежачем положении большая». Гимнастка Солдатова выложила фото в маленьком купальнике
Гимнастка Солдатова выложила фото в маленьком купальнике
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новый пост в своем Instagram.
Спортсменка опубликовала несколько фотографий из отпуска.
«Невероятно безупречная», — написал один из пользователей.
«Ну вот же она невероятно безупречно завораживающе притягательно манящая мечта, нереально идеально неземная красота», — написал другой комментатор.
Солдатова также является трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019). 24 декабря 2020-го она объявила о завершении карьеры
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