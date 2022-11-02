В неприличной позе и с завязанным ртом: Ирина Шейк выложила смелую фотосессию
Российская супермодель Ирина Шейк, бывшая возлюбленная форварда «МЮ» Криштиану Роналду, опубликовала снимки с новой фотосессии.
36-летняя модель показали фото в черном пеньюаре и чулках. На одном из снимков девушка приняла эффектную позу, приоткрыв рот. На нескольких снимках у Шейк были связанны веревкой руки и ноги, а во рту у нее повязка.
«Подглядели. Бэтти Пейдж. Скоро», — написала Шейк под постом.
Также модель под фотографиями написала: «Извините, я связана» и «Хорошая девочка стала плохой».
Подписчики россиянки оставили под постом комментарии:
«Ирина или Меган Фокс?»
«Потрясающая, красивая, сексуальная, великолепная, талантливая, элегантность, красота»
«50 оттенков черного»
«У тебя самые красивые ноги»
«Я влюбился в эти формы»
«Ирина в образе Бэтти Пейдж — это вау»
Шейк и Криштиану Роналду были вместе с 2010 по январь 2015 года. В настоящее время 36-летний португалец находится в отношениях с испанской моделью Джорджиной Родригес .