«Шикарные орешки»: теннисистка Потапова продемонстрировала спортивные ягодицы на фото

Российская теннисистка Анастасия Потапова выложила новое фото у себя в соцсетях.

На снимке девушка лежит на яхте в леопардовом купальнике.

Анастасия Потапова. Фото Соцсети

В сезоне-2022 Потапова выиграла турнир WTA в Стамбуле, а также выиграла титул в парном разряде на соревнованиях в Праге вместе с Яной Сизиковой.

Кроме того, 21-летняя россиянка дошла до четвертьфинала Australian Open-2022 в парном разряде.