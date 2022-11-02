Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Женская лига

Сегодня, 14:50

«Шикарные орешки»: теннисистка Потапова продемонстрировала спортивные ягодицы на фото

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Анастасия Потапова.
Фото Соцсети

Российская теннисистка Анастасия Потапова выложила новое фото у себя в соцсетях.

На снимке девушка лежит на яхте в леопардовом купальнике.

Анастасия Потапова. Фото Соцсети
Анастасия Потапова.
Фото Соцсети

В сезоне-2022 Потапова выиграла турнир WTA в Стамбуле, а также выиграла титул в парном разряде на соревнованиях в Праге вместе с Яной Сизиковой.

Кроме того, 21-летняя россиянка дошла до четвертьфинала Australian Open-2022 в парном разряде.

Анастасия Потапова
4
0
Читайте также
Грузинский боец UFC ненавидит Сталина. «Он позор Грузии, мы не гордимся им!»
«Не путайте грушу с яблоней». Самуэльссон объяснил, почему допинговые скандалы в России и на Западе — это разное
Россия возобновила участие в зерновой сделке
Следствие попросило суд отпустить из СИЗО экс-замглавы Минпросвещения Ракову
В Кремле отреагировали на строительство Польшей забора на границе с РФ
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В неприличной позе и с завязанным ртом: Ирина Шейк выложила смелую фотосессию
Реклама
Прогнозы на спорт
Новости
RSS RSS
Все новости