«Шикарные орешки»: теннисистка Потапова продемонстрировала спортивные ягодицы на фото
Российская теннисистка Анастасия Потапова выложила новое фото у себя в соцсетях.
На снимке девушка лежит на яхте в леопардовом купальнике.
Анастасия Потапова.
Фото Соцсети
В сезоне-2022 Потапова выиграла турнир WTA в Стамбуле, а также выиграла титул в парном разряде на соревнованиях в Праге вместе с Яной Сизиковой.
Кроме того, 21-летняя россиянка дошла до четвертьфинала Australian Open-2022 в парном разряде.
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