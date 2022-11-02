«Два упругих чуда»: бывшая жена Кокорина похвасталась пышной грудью и идеальным животиком

Бывшая жена футболиста «Ариса» Александра Кокорина Дарья Валитова опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях. На них девушка похвасталась пышным бюстом и стройным животиком.

Ранее экс-жена Кокорина опубликовала снимки с новой фотосессии. Помимо этого, Валитова отправила воздушный поцелуй своим подписчикам.

Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года. В 2017-м у них родился сын Майкл.

В конце 2021 года Дарья призналась, что рассталась с футболистом, но они остались в хороших отношениях.