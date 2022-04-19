Евгения Медведева выложила новую откровенную фотосессию

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась фотографиями с новой фотосессии. На снимках 22-летняя девушка позирует в белом топе и сильно накрашенными в белый цвет ресницами. Также в белый цвет выкрашены ее руки.

Фотографии в Telegram собрали уже больше 300 комментариев.

Вот некоторые из них:

«ура, призыв сработал! Классный фотосет, Жень».

«ааааааааа. я сдохла. что творишь, богиня».

«Не помню дня, когда видела более красивую женщину».

«А куда молиться, на какую из фотографий???»

«Ух, а грудь-то как сильно выросла».

Недавно фигуристка снялась для журнала Maxim в нижнем белье и топлес.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Кроме того, она двукратная чемпионка мира (2016, 2017) и дважды становилась чемпионкой Европы (2016, 2017).