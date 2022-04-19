«Ух, а грудь то как сильно выросла». Медведева вновь выложила откровенные фото
Пользователи Telegram горячо отреагировал на новую откровенную фотосессию российской фигуристки Евгении Медведевой.
22-летняя спортсменка сегодня, 19 апреля, выложила сники, на которых она позирует в белом топе. Ее ресницы сильно накрашены в белый цвет, а руки выкрашены белой краской.
В комментариях подписчики восхищаются Медведевой и ее новой фотосессией:
«Ух, а грудь то как сильно выросла».
«Богиня!».
«ура, призыв сработал! Классный фотосет, Жень».
«ааааааааа. я сдохла. что творишь богиня».
«Не помню дня когда видела более красивую женщину».
«А куда молиться, на какую из фотографий???».
«Знаете, что на ум сразу пришло? Название фотосессии: обратная стороны луны. Почему? Возможно, потому, что сегодня слушала Pink FIoyd. Такая ассоциация».
«Круче чем фотосессия для «Максим».
«Женя, у тебя очень хорошие модельные данные. Такие фото должны украшать обложки журналов. Это интересно, загадочно и очень атмосферно».
«Очень красивые ручки у Жени, и сама».
«Сейчас понятие модель трансформировалось. И хорошие модельные данные означают самобытность, харизму и индивидуальность. Этого у Евгении точно не отнять, кроме того, у неё хорошее чувство позы».
«Женя хороша на снимках не в последнюю очередь потому, что она именно что не модель. Она женщина, чей бэкграунд далеко превосходит «модельность». И это, на снимках мастеровитого фотографа — видно, ощущается, присутствует.
Модели же... Модели стандартны».
Недавно фигуристка снялась для журнала Maxim в нижнем белье и топлес.
Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Кроме того, она — двукратная чемпионкой мира (2016, 2017) и дважды становилась чемпионкой Европы (2016, 2017).