«Ух, а грудь то как сильно выросла». Медведева вновь выложила откровенные фото

Пользователи Telegram горячо отреагировал на новую откровенную фотосессию российской фигуристки Евгении Медведевой.

22-летняя спортсменка сегодня, 19 апреля, выложила сники, на которых она позирует в белом топе. Ее ресницы сильно накрашены в белый цвет, а руки выкрашены белой краской.

В комментариях подписчики восхищаются Медведевой и ее новой фотосессией:

«Ух, а грудь то как сильно выросла».

«Богиня!».

«ура, призыв сработал! Классный фотосет, Жень».

«ааааааааа. я сдохла. что творишь богиня».

«Не помню дня когда видела более красивую женщину».

«А куда молиться, на какую из фотографий???».

«Знаете, что на ум сразу пришло? Название фотосессии: обратная стороны луны. Почему? Возможно, потому, что сегодня слушала Pink FIoyd. Такая ассоциация».

«Круче чем фотосессия для «Максим».

«Женя, у тебя очень хорошие модельные данные. Такие фото должны украшать обложки журналов. Это интересно, загадочно и очень атмосферно».

«Очень красивые ручки у Жени, и сама».

«Сейчас понятие модель трансформировалось. И хорошие модельные данные означают самобытность, харизму и индивидуальность. Этого у Евгении точно не отнять, кроме того, у неё хорошее чувство позы».

«Женя хороша на снимках не в последнюю очередь потому, что она именно что не модель. Она женщина, чей бэкграунд далеко превосходит «модельность». И это, на снимках мастеровитого фотографа — видно, ощущается, присутствует.

Модели же... Модели стандартны».

Недавно фигуристка снялась для журнала Maxim в нижнем белье и топлес.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Кроме того, она — двукратная чемпионкой мира (2016, 2017) и дважды становилась чемпионкой Европы (2016, 2017).