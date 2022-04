«Какая талия тонюсенькая». Загитова выложила фото с огнем и в кожаном корсете

Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Алина Загитова в социальных сетях еще раз поздравила и поблагодарила Татьяну Тарасову.

19-летняя девушка выложила фото с юбилейного ледового шоу в честь 75-летия российского тренера.

«Сегодня все самые теплые поздравления я адресую Татьяне Анатольевне Тарасовой! Спасибо за ваш огромный вклад в развитие фигурного катания в нашей стране, — написала при этом Загитова. — Также благодарю Илью Изяславича за такую чудесную программу, которую мы подготовили специально для дня рождения Татьяны Анатольевны! Я очень рада, что именно Вы придумали ее для меня».

Напомним, что гала-представление прошло 15 апреля в Лужниках. Загитова выступила под песню Can't Help Fallin in Love, которую испонила Диана Анкудинова.

В комментариях под фото болельщики хвалят как шоу, так и саму фигуристку.

«Какая талия тонюсенькая», — говорится в одном из них.

Другие комментарии

aprilforme2: «Номер шикарный! Как раз для шоу!».

oreo_plt_and: «Алинааа, ты такая красивая, такая яркая, такая ослепительная, невероятно талантливая, тебе любой образ под силу. Как мы ждали новый номер, который оказался таким эффектным...».

marina40532: «Жрица огня».

fire126543: «Алина королева, смотришь затаив дыхание. Наконец-то мы дождались новую программу. Платье очень красивое, задумка с огнем эффектная, а на катание Алины можно смотреть бесконечно».

Напомним, что 12 апреля стало известно, что Загитова, в также другая российская фигуристка, Евгения Медведева подготовили новые номера к шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой.

Загитова — олимпийская чемпионка, а также чемпионка мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.