Черные трусики и тонкая талия: фигуристка Степанова выложила откровенное фото

Российская фигуристка Александра Степанова выложила откровенное фото в социальной сети. Девушка опубликовала снимок в черном купальнике.

Александра Степанова. Фото Личные соцсети Личные соцсети

Пользователи положительно оценили новую публикацию фигуристки:

«Саша украсила пейзаж».

«Идеальная».

«Само совершенство».

Степанова отдыхает в Таиланде. Судя по социальным сетям, она поехала туда вместе с фигуристом Игорем Еременко.