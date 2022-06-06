Черные трусики и тонкая талия: фигуристка Степанова выложила откровенное фото
Фигуристка Степанова выложила откровенное фото в черных трусиках
Российская фигуристка Александра Степанова выложила откровенное фото в социальной сети. Девушка опубликовала снимок в черном купальнике.
Александра Степанова. Фото Личные соцсети
Личные соцсети
Пользователи положительно оценили новую публикацию фигуристки:
«Саша украсила пейзаж».
«Идеальная».
«Само совершенство».
Степанова отдыхает в Таиланде. Судя по социальным сетям, она поехала туда вместе с фигуристом Игорем Еременко.
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