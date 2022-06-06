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Черные трусики и тонкая талия: фигуристка Степанова выложила откровенное фото

Фигуристка Степанова выложила откровенное фото в черных трусиках
Читать «СЭ» в
Александра Степанова.
Фото Личные соцсети
Александра Степанова.
Фото Личные соцсети
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Российская фигуристка Александра Степанова выложила откровенное фото в социальной сети. Девушка опубликовала снимок в черном купальнике.

Александра Степанова. Фото Личные соцсети
Александра Степанова. Фото Личные соцсети
Личные соцсети

Пользователи положительно оценили новую публикацию фигуристки:

«Саша украсила пейзаж».

«Идеальная».

«Само совершенство».

Степанова отдыхает в Таиланде. Судя по социальным сетям, она поехала туда вместе с фигуристом Игорем Еременко.

Фигурное катание
Александра Степанова
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