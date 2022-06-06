«Вот это персики». Фигуристка Нугуманова показала фото в платье с большим вырезом
Фигуристка Нугуманова показала фото в платье с большим вырезом
Российская фигуристка Елизавета Нугуманова выложила в социальных сетях новые фото. На них она предстала в голубом платье в белый горошек с большим вырезом.
Елизавета Нугуманова.
Личные соцсети Нугумановой
Елизавета Нугуманова.
Личные соцсети
Подписчики фигуристки отреагировали на фото:
«Классно выглядишь».
«Вот это персики».
«Лиза, выглядишь обворожительно»
«Хорошего отдыха солнечная девушка».
Елизавета Нугуманова занимается под руководством российского тренера Евгения Рукавицына. 19-летняя фигуристка в сезоне-2020/21 заняла шестое место на чемпионате России.
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