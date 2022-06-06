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Сегодня, 21:21

«Вот это персики». Фигуристка Нугуманова показала фото в платье с большим вырезом

Фигуристка Нугуманова показала фото в платье с большим вырезом
Читать «СЭ» в
Елизавета Нугуманова.
Фото Личные соцсети
Елизавета Нугуманова.
Фото Личные соцсети Нугумановой
Елизавета Нугуманова.
Фото Личные соцсети
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Российская фигуристка Елизавета Нугуманова выложила в социальных сетях новые фото. На них она предстала в голубом платье в белый горошек с большим вырезом.

Елизавета Нугуманова. Фото Личные соцсети Нугумановой
Елизавета Нугуманова.
Личные соцсети Нугумановой
Елизавета Нугуманова. Фото Личные соцсети
Елизавета Нугуманова.
Личные соцсети

Подписчики фигуристки отреагировали на фото:

«Классно выглядишь».

«Вот это персики».

«Лиза, выглядишь обворожительно»

«Хорошего отдыха солнечная девушка».

Елизавета Нугуманова занимается под руководством российского тренера Евгения Рукавицына. 19-летняя фигуристка в сезоне-2020/21 заняла шестое место на чемпионате России.

Фигурное катание
Елизавета Нугуманова
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