«Вот это персики». Фигуристка Нугуманова показала фото в платье с большим вырезом

Фигуристка Нугуманова показала фото в платье с большим вырезом

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова выложила в социальных сетях новые фото. На них она предстала в голубом платье в белый горошек с большим вырезом.

Елизавета Нугуманова. Личные соцсети Нугумановой

Елизавета Нугуманова. Личные соцсети

Подписчики фигуристки отреагировали на фото:

«Классно выглядишь».

«Вот это персики».

«Лиза, выглядишь обворожительно»

«Хорошего отдыха солнечная девушка».

Елизавета Нугуманова занимается под руководством российского тренера Евгения Рукавицына. 19-летняя фигуристка в сезоне-2020/21 заняла шестое место на чемпионате России.