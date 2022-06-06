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Фигуристка Нугуманова показала видео в обтягивающей белой футболке

Читать «СЭ» в
Елизавета Нугуманова.
Фото Из личного архива

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова выложила в социальных сетях новое видео. Девушка в обтягивающей белой футболке рассказывает о том, что ее отдых закончился и она возвращается домой.

«Красотка», — сделали ей комплимент в комментариях.

«Ля какая», — написал другой подписчик.

«Огненная», — отметил один из комментаторов.

Ранее Нугуманова поразила подписчиков своей пышной грудью в откровенном купальнике.

Фигуристка занимается под руководством российского тренера Евгения Рукавицына. 19-летняя Нугуманова в сезоне-2020/21 заняла шестое место на чемпионате России.

Фигурное катание
Елизавета Нугуманова
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