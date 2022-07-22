Пресс-атташе «Динамо» показала фото в лосинах, оголив плоский животик

Пресс-атташе и ведущая клубных медиа московского «Динамо» Полина Лысенко опубликовала новое фото в соцсетях. Девушка показала подписчикам селфи из тренажерного зала в черных лосинах.

«Есть в нашей команде такие футболисты, которые считают, что я постоянно прогуливаю зал. Поэтому фотопруф — я в зале!» — написала Лысенко.

Полина Лысенко. Фото Соцсети

В конце мая девушка раскритиковала хавбека «Спартака» Наиля Умярова, который в своем Telegram-канале рассказал, как пытался помешать хавбеку бело-голубых Даниилу Фомину в моменте пробития решающего пенальти в финале БЕТСИТИ Кубка России (1:2).

Полина Лысенко также является распорядителем в телевизионной интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»