Умяров - о словах Фомину: «Перед самым ударом под локоть крикнул: «Ну сейчас точно промахнешься!»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал об эпизоде с решающим пенальти в концовке матча финала БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (2:1).

Перед самым ударом Умяров подошел к полузащитнику «Динамо» Даниилу Фомину и что-то сказал ему. В итоге, Фомин не забил пенальти, пробив мимо ворот.

«Сам с детства не люблю, когда бьешь пенальти, а кто-то пытается помешать, время тянется вечность и начинаешь нервничать. Но тут был случай такой, что все средства хороши, когда в такой ситуации пенальти ставят. Считаю еще, что сильно повлияли болельщики, Макси (голкипер Александр Максименко — прим. «СЭ») их завел перед ударом, было очень шумно. Думаю, это тоже сыграло важную роль перед ударом.

Я подошел пожелать удачи и пожать руку Дане, он не пожал, настраивался... Потом говорю: «В левый бей, Макси в левый не отобьет. Бей — не ошибешься». Он все равно молчит, я решил еще поддушить: «17 забил, 18 промажешь». Почему-то цифра 17 в голове была. И перед самым ударом под локоть крикнул: «Ну сейчас точно промахнешься!». А что было дальше вы знаете сами.

На самом деле, не знаю, конечно, повлияло ли это на него, может он вообще не слышал ничего. Ну а Дане Фомину все равно респект. Так долго с точки без промаха бить. Но это футбол, ошибиться может каждый», — написал Умяров в Telegram-канале.