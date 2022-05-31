Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 19:42

Ведущая «Динамо» ТВ Лысенко об Умярове: «Все-таки, не зря мы так сильно не любим «Спартак»

Ведущая «Динамо» ТВ Лысенко раскритиковала игрока «Спартака» Умярова за слова о пенальти Фомина
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Полина Лысенко.
Фото Telegram

Ведущая клубных медиа московского «Динамо» Полина Лысенко отреагировала на слова полузащитника «Спартака» Наиля Умярова, который рассказал, как пытался помешать хавбеку бело-голубых Даниилу Фомину в моменте пробития решающего пенальти в финале БЕТСИТИ Кубка России (1:2).

«Прочитала текст в Telegram-канале Умярова про пенальти на финале Кубка и стало очень неприятно

Я понимаю, что, говорят, «на войне все способы хороши», но, кажется, что даже здесь проявляется ключевая разница «Спартака» и «Динамо» по духу. Благородство — важный фактор в спорте.

Еще больше противно от того, что это было сделано против Дани Фомина — исключительно нравственного и порядочного парня. Вот я даже попыталась представить ситуацию наоборот и не получилось: Фома на такое не способен.

Да и, наконец, всякое можно сделать в игровом порыве, но гордо писать об этом после и хвалиться своей «тактикой» — уже показатель. Все-таки, не зря мы так сильно не любим «Спартак», — написала Лысенко в своем Telegram-канале.

«Спартак» до этого последний раз выиграл трофей в 2017 году, когда победил московский «Локомотив» со счетом 2:1 в матче за Суперкубок России. В сезоне-2016/17 «Спартак» выиграл чемпионат России.

Даниил Фомин
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
43
22
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Сын мафиозника организовал турнир по хоккейным дракам. Скоро в них будут участвовать тафгаи
Шестеркин против Василевского, Ничушкин против Макдэвида. Полуфиналы Кубка Стэнли-2022, расписание, прогнозы
Материалы сюжета: «Спартак» — «Динамо»: финал БЕТСИТИ Кубка России
Ребров: «Поучаствовать в процессе добычи трофея для клуба в роли футболиста — круто. А в административной роли — еще круче»
Игрок «Динамо» рассказал, как в команде отреагировали на промах Фомина в финале БЕТСИТИ Кубка России
«Спартак» показал, как Промес настраивал футболистов на финал БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо»
«Спартак» показал, что осталось за кадром финала БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо»
Певица МакSим назвала счастьем исполнение песни «Знаешь ли ты» с фанатами «Спартака»
КДК РФС рассмотрит удаления Николсона и Макарова после финала БЕТСИТИ Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ребров: «Поучаствовать в процессе добычи трофея для клуба в роли футболиста — круто. А в административной роли — еще круче»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости