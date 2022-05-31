Ведущая «Динамо» ТВ Лысенко об Умярове: «Все-таки, не зря мы так сильно не любим «Спартак»

Ведущая клубных медиа московского «Динамо» Полина Лысенко отреагировала на слова полузащитника «Спартака» Наиля Умярова, который рассказал, как пытался помешать хавбеку бело-голубых Даниилу Фомину в моменте пробития решающего пенальти в финале БЕТСИТИ Кубка России (1:2).

«Прочитала текст в Telegram-канале Умярова про пенальти на финале Кубка и стало очень неприятно

Я понимаю, что, говорят, «на войне все способы хороши», но, кажется, что даже здесь проявляется ключевая разница «Спартака» и «Динамо» по духу. Благородство — важный фактор в спорте.

Еще больше противно от того, что это было сделано против Дани Фомина — исключительно нравственного и порядочного парня. Вот я даже попыталась представить ситуацию наоборот и не получилось: Фома на такое не способен.

Да и, наконец, всякое можно сделать в игровом порыве, но гордо писать об этом после и хвалиться своей «тактикой» — уже показатель. Все-таки, не зря мы так сильно не любим «Спартак», — написала Лысенко в своем Telegram-канале.

«Спартак» до этого последний раз выиграл трофей в 2017 году, когда победил московский «Локомотив» со счетом 2:1 в матче за Суперкубок России. В сезоне-2016/17 «Спартак» выиграл чемпионат России.