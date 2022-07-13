Невеста Роналду выложила фото в обтягивающем платье, показав свои пышные формы

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес в своей соцсети выложила фотографию в обтягивающем платье, показав пышные формы.

«Пусть в тебе никогда не умрет та девушка, которая столько раз спасала тебя своим противоядием от безумия», — так подписала провокационную фотографию Родригес.

Джорджина Родригес. соцсети

В октябре нападающий «Манчестер Юнайтед» рассказал, что они с Родригес ждут рождения двойняшек. Позже стало известно, что у пары родятся мальчик и девочка. 18 апреля звездная семья призналась, что дочь благополучно родилась, а мальчик не выжил. Девочку назвали Беллой Эсмеральдой.