Невеста Роналду выложила фото в обтягивающем платье, показав свои пышные формы
Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес в своей соцсети выложила фотографию в обтягивающем платье, показав пышные формы.
«Пусть в тебе никогда не умрет та девушка, которая столько раз спасала тебя своим противоядием от безумия», — так подписала провокационную фотографию Родригес.
Джорджина Родригес.
соцсети
В октябре нападающий «Манчестер Юнайтед» рассказал, что они с Родригес ждут рождения двойняшек. Позже стало известно, что у пары родятся мальчик и девочка. 18 апреля звездная семья призналась, что дочь благополучно родилась, а мальчик не выжил. Девочку назвали Беллой Эсмеральдой.
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