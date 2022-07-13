Бывшая жена Кокорина опубликовала фотографию в коротеньких шортах и подчеркивающем грудь топе

Дарья Валитова, бывшая жена нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина выложила новые фото у себя в соцсетях.

Девушка опубликовала фотографии с ночной прогулки в коротеньких черных шортах и подчеркивающем грудь топе.

Дарья Валитова. Личные соцсети Валитовой

Дарья Валитова. Личные соцсети Валитовой

Дарья Валитова. Личные соцсети Валитовой

Дарья Валитова. Личные соцсети Валитовой

Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года, у пары есть сын Майкл. В конце 2021 года россиянка сообщила, что рассталась с футболистом.