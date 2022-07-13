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Сегодня, 09:30

Бывшая жена Кокорина опубликовала фотографию в коротеньких шортах и подчеркивающем грудь топе

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дарья Валитова.
Фото Личные соцсети Валитовой

Дарья Валитова, бывшая жена нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина выложила новые фото у себя в соцсетях.

Девушка опубликовала фотографии с ночной прогулки в коротеньких черных шортах и подчеркивающем грудь топе.

Дарья Валитова. Фото Личные соцсети Валитовой
Дарья Валитова.
Личные соцсети Валитовой
Дарья Валитова. Фото Личные соцсети Валитовой
Дарья Валитова.
Личные соцсети Валитовой
Дарья Валитова. Фото Личные соцсети Валитовой
Дарья Валитова.
Личные соцсети Валитовой
Дарья Валитова. Фото Личные соцсети Валитовой
Дарья Валитова.
Личные соцсети Валитовой

Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года, у пары есть сын Майкл. В конце 2021 года россиянка сообщила, что рассталась с футболистом.

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