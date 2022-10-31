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Сегодня, 18:43

Медведева игриво легла и сфотографировалась в черном лифчике и трусиках

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Евгения Медведева.
Фото Соцсети
Евгения Медведева.
Фото Соцсети
Евгения Медведева.
Фото Соцсети
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выложила новое фото в социальных сетях.

На фотографиях она позирует в черном лифчике.

Евгения Медведева. Фото Соцсети
Евгения Медведева.
Фото Соцсети
Евгения Медведева. Фото Соцсети
Евгения Медведева.
Фото Соцсети

Ранее фигуристка Евгения Медведева ответила блогеру и тиктокеру Дане Милохину, который покинул проект «Ледниковый период».

Медведева и Милохин стали самой популярной парой проекта в прошлом году и заняли третье место в общем зачете.

Евгения Медведева
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