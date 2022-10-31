Медведева игриво легла и сфотографировалась в черном лифчике и трусиках
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выложила новое фото в социальных сетях.
На фотографиях она позирует в черном лифчике.
Евгения Медведева.
Фото Соцсети
Евгения Медведева.
Фото Соцсети
Ранее фигуристка Евгения Медведева ответила блогеру и тиктокеру Дане Милохину, который покинул проект «Ледниковый период».
Медведева и Милохин стали самой популярной парой проекта в прошлом году и заняли третье место в общем зачете.
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