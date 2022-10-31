«Как теперь уснуть». Российские близняшки показали сочнейшие фигуры в обтягивающих кожаных костюмах

Российские гимнастки Анна и Кристина Грушины опубликовали совместное фото в социальных сетях.

Российские близняшки показали фотосессию в обтягивающих кожаных костюмах.

Анна и Кристина Грушины. Фото Соцсети

Анна и Кристина Грушины. Фото Соцсети

Спортсменки успешно прошли весь гимнастический путь до звания мастеров спорта.

Аня и Кристина взяли себе псевдоним DJ's Twins и выступают с сетами по всей России.