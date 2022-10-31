«Как теперь уснуть». Российские близняшки показали сочнейшие фигуры в обтягивающих кожаных костюмах
Российские гимнастки Анна и Кристина Грушины опубликовали совместное фото в социальных сетях.
Российские близняшки показали фотосессию в обтягивающих кожаных костюмах.
Анна и Кристина Грушины.
Фото Соцсети
Анна и Кристина Грушины.
Фото Соцсети
Спортсменки успешно прошли весь гимнастический путь до звания мастеров спорта.
Аня и Кристина взяли себе псевдоним DJ's Twins и выступают с сетами по всей России.
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