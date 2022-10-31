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Сегодня, 18:12

«Как теперь уснуть». Российские близняшки показали сочнейшие фигуры в обтягивающих кожаных костюмах

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Анна и Кристина Грушины.
Фото Соцсети
Анна и Кристина Грушины.
Фото Соцсети
Анна и Кристина Грушины.
Фото Соцсети
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Российские гимнастки Анна и Кристина Грушины опубликовали совместное фото в социальных сетях.

Российские близняшки показали фотосессию в обтягивающих кожаных костюмах.

Анна и Кристина Грушины. Фото Соцсети
Анна и Кристина Грушины.
Фото Соцсети
Анна и Кристина Грушины. Фото Соцсети
Анна и Кристина Грушины.
Фото Соцсети

Спортсменки успешно прошли весь гимнастический путь до звания мастеров спорта.

Аня и Кристина взяли себе псевдоним DJ's Twins и выступают с сетами по всей России.

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