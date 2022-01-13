«Лучше этого мы сегодня уже не увидим». Загитова опубликовала фото с собакой

Олимпийская чемпионка Пхенчхана в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова опубликовала новую фотографию в Instagram.

«Настоящая русская зима, а с моей Масару очень тепло», — написала Загитова в Instagram.

« Мне вот такие живые посты и фотографии нравятся даже больше профессиональных», — написал один из подписчиков в комментариях.

«Лучше этих фото мы сегодня уже не увидим — можно выходить из Интернета», — добавил другой подписчик.