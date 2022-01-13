Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Женская лига

Сегодня, 07:58

«Лучше этого мы сегодня уже не увидим». Загитова опубликовала фото с собакой

Евгений Козинов
Корреспондент
Алина Загитова.
Фото Instagram

Олимпийская чемпионка Пхенчхана в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова опубликовала новую фотографию в Instagram.

«Настоящая русская зима, а с моей Масару очень тепло», — написала Загитова в Instagram.

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

«Мне вот такие живые посты и фотографии нравятся даже больше профессиональных», — написал один из подписчиков в комментариях.

«Лучше этих фото мы сегодня уже не увидим — можно выходить из Интернета», — добавил другой подписчик.

Алина Загитова
0
Читайте также
Особняк за 26 миллионов долларов и трое детей: как живут Курникова и Иглесиас
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Это пошло в сиськи». Девушка-боец ММА из Польши удивила фанатов откровенным фото
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости