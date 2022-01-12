«Это пошло в сиськи». Девушка-боец ММА из Польши удивила фанатов откровенным фото

Девушка-боец UFC Каролина Ковалькевич опубликовала новый пост в своем Instagram. 36-летняя польская спортсменка опубликовала фото в откровенном топике.

«Признайтесь, сколько килограмм вы набрали после новогодних и рождественских праздников? Я не буду обманывать вас, но у меня там прилично вышло. Пора начинать!» — написала Ковалькевич.

«Это пошло в сиськи», — отреагировал один из пользователей.

«Ха-ха-ха, эй, что это за диета, если пропорции так хорошо распределены!» — оставил такой комментарий другой подписчик.

У Ковалькевич в ММА 12 побед и 8 поражений.